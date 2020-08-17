新冠肺炎｜政府今起徵用荃灣帝盛酒店作「等候檢測結果中心」

新冠肺炎疫情持續，政府數月前租用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，原來已約滿。衞生署表示，由今日（17日）起改為租用曾有確診海員入住的荃灣帝盛酒店，由香港國際機場入境的人士，若未能於同日取得檢測結果，衞生署會安排他們乘坐專車前往酒店，以等候檢測結果。

衞生署由8月17日起，將租用香港荃灣帝盛酒店作為等候檢測結果中心。（資料圖片）

機場入境人士要到禁區內採樣

衞生署發言人表示，署方的臨時樣本採集中心將於明日起，遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊運作。由明日凌晨4時起，由香港國際機場入境的人士，抵港後須前往機場禁區內的臨時樣本採集中心，以收集深喉唾液樣本，在等待檢測結果後，才可辦理入境手續和領取託運行李。

至於未能於同日取得檢測結果的人士（一般為下午或晚上抵港的乘客），他們於中心收集樣本後可辦理入境手續，隨後衞生署會安排他們乘坐專車，前往位於酒店的衞生署等候檢測結果中心等候檢測結果。

衞生署表示，由今日起租用香港荃灣帝盛酒店作為等候檢測結果中心，並感謝富豪東方酒店及員工，在過去數月為抗疫工作提供的協助。

翻查資料，除了富豪東方酒店外，政府早前亦租用了荃灣絲麗酒店60間客房作檢疫中心，供由印度、巴基斯坦等高危地區經機場返港人士，強制隔離14日；而觀塘帝盛酒店的部份房間，亦用作臨時檢疫設施。

葵青區議員反對政府租用荃灣帝盛酒店作為「等候檢測結果中心」。（資料圖片）

葵青區議員梁錦威聯同區內議員表示，反對政府租用荃灣帝盛酒店作為「等候檢測結果中心」，聲明指自疫情爆發至今，荃灣帝盛酒店已不斷有確診患者；傳媒早前也曾報道荃灣帝盛酒店中的防疫意識嚴重不足，而葵涌邨為全港居住人口最多的屋邨，近日葵涌邨及附近地方均有新冠肺炎的確診患者，部分更屬源頭不明個案，居民已經人心惶惶，再用該酒店作「等候檢測結果中心」，只會令社區隨時出現爆發。

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