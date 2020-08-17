【新冠肺炎】葵涌碼頭疫情爆發　員工處所暗藏危機

葵涌貨櫃碼頭爆發新冠病毒感染群組，周日（17日）和周一（18日）增36宗員工個案，累計57宗，大部分屬同一公司員工。大量員工擠在休息室而且共用設備，很有可能是病毒散播溫床。政府已經派員消毒房間，患者和密切接觸者已經隔離。接下來，各碼頭營運商要調整工作流程和改善休息空間，而在地盤、外傭和碼頭工人接運爆出群組個案後，政府部門要審視各行各業的休息和住宿規格，減少日後傳染病爆發機會。

員工共息 病毒易傳

在碼頭工人染疫群組當中，41名同屬宏記港務員工。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君周日表示，員工主要負責檢驗貨櫃、搬運、卸貨等工作，部分員工有時需登上貨櫃船，有機會與船員接觸，也有部分人屬散工，或曾到碼頭以外地方工作。他們共用一個休息室用膳、沐浴和休息等，可能出現類似家居接觸的病毒傳播。傳媒刊登休息室的相片，碌架床可謂一個接一個，放滿雜物而且凌亂，而根據工會代表稱，員工需要長時間工作，輪流休息並共用床褥，數百平方呎的房間還發出異味。

有碼頭公司的休息室設備殘舊，環境擠逼，衞生情況惡劣，工人會輪流到碌架床休息。（業內人士提供圖片）

無論病毒源頭在何地，當有碼頭工人受感染，休息室的惡劣環境肯定有利病毒透過接觸傳播。要停止群組進一步擴大，碼頭停止運作是最有效方法，但令本地物流近乎中斷，故只能圍堵染疫群組，而且盡快為工人及家屬測試。工會透露，公司已暫停運作，所有員工已被送往隔離檢疫，碼頭工作由另一間承辦商接手。

然而，測試進度緩慢，貨櫃碼頭大概有8,000至1萬人工作，衞生署早前預計派發3,000個樣本瓶，截至周日只收回千多個，現在才擴大收集對象至7,000至8,000人，或許要多等一周才有帶病毒者總數。若然及早派樽，檢驗速度有望加快，及早診斷。

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還有多少危機處所？

幾個月前，港人對新加坡外勞群組爆疫大感驚訝，不論在於感染人數之多，速度之快，以及揭發的宿舍惡劣環境，同時慶幸同樣人口密集的劏房單位沒有大爆發。想不到三、四個月後，港人由隔岸觀火變成置身其中，外傭宿舍和碼頭員工休息室先後成為擴散病毒之所。

其實，當新加坡爆疫時，香港理應未雨綢繆，檢視類似的宿舍環境，加強清潔和提高衞生保障，減少多人聚集和共用設施。就算社會出現抗疫疲勞，也能減少病毒突襲的機會。日前有報章追訪，園藝業輸入外勞的園藝業，有負責人擔心不少公司安排外勞住在偏遠的貨櫃屋、板間房，衞生環境同樣差劣。另外，安老院員工和長者染病，員工宿舍加上身兼多家院舍兼職，亦被懷疑導致爆發的途徑之一。有工會代表知悉過往有護老員跟碼頭工人般，多人同床，多人共住一室相當普遍。

服務業前線員工下班休息待遇差，大多逆來順受。要不是去到忍無可忍地步，他們也不會聲討。碼頭工人在2013年罷工，就是多年薪金待遇不滿的總爆發，今天見到的碌架床，已經可以說是爭取成果。在此之前，休息設備更加簡陋，不少工人要席地而睡，紙皮作伴，也沒有淋浴間。現在看來，遠未足夠。

新加坡的外勞宿舍群組至今仍未停止，港府必須警惕，避免宿舍休息室等群組個案尾大不掉。長遠來說，政府必須嚴格規管這類設施的人數及衞生標準，要求僱主給工人舒適的安身環境，不能因為成本昂貴而逃避。對於位處市區的外傭宿舍和員工宿舍，政府宜與外傭公司或其他行業代表洽商，趁現時賓館結業潮，租用該批賓館並改裝成合規宿舍，長遠提升居住質素，避免再次成為傳染病爆發點。