良心僱主創業8年流失率超低　好老闆曾錦強：移民潮有危有機

廣告行業人才流轉快，部份公司不到一年已經全是新面孔，近期面對疫情及社會環境不穩，不少市民均有考慮移民的念頭。8年前從大公司跳出來創業，曾錦強的公司多年來卻一直保持低人才流失率，平均只有12%左右。除了諸多福利之外，多年來他堅持要客戶支付「比稿費」，為的是讓員工的付出不要白費。他說對員工的尊重亦非常重要，「佢哋想走都會來同我傾，我唔會企喺公司角度畀建議，不是強行要留人。」 去年的社會運動加上今年持續的疫情，職場上亦出現離職潮，雖然認為「因為留住人才，才能留住顧客」，但曾錦強坦言並不擔心人才的流失，認為或許因此會讓有能力的人早一點上位，加快人才換代，「有危也有機。」

曾錦強是廣告業紅人，8年前從大公司離職，創辦了自己的廣告公司The Bees，希望為同業創造一個更好的工作平台。現時公司旗下有18間分公司，共有130多名員工，人才流失率多年來都維持在12%的超低水平。問他有什麼秘訣，他則表示自己一直用「以人為本」去考慮所有公司的事項，「我一直相信應當用理念去帶動企業。」

兩日的生日假期，無上限的加班餐費、買書費用可以報銷……諸多的福利都是他「以人為本」理念的體現，他說不少廣告公司認同「顧客就是上帝」，但他卻覺得需要把員工放在首位，「因為留住人才，才能留住顧客。」

曾錦強相信應該由理念帶動企業向前，認為留住人才，才能留住客戶。（資料圖片/李澤彤攝）

堅持收取「比稿費（Pitching fee）​」

香港的廣告業競爭激烈，有時顧客會選擇多家公司出設計，最後選擇最滿意的那一家，而其他的公司則分文不得。這樣的模式在已經實行多年，業內已經沒有支付「比稿費（Pitching fee）」的傳統。曾認為員工的付出是有價值的，於是從創業開始他就堅持要向客戶收取這筆費用，不讓員工的心血白費。

曾自言，不擔心客戶因為1、2萬元的「比稿費」失去生意，甚至認為這樣的安排會提升客戶選擇自己的機會，「一方面員工會更畀心機去做，另一方面也能篩選到有誠意的客戶。」

不站在公司立場面對員工離職 歡迎員工離開後再回來

人才來去，是職場最常見不過的事，廣告業更是輕鬆平常，不過曾錦強的公司8年間流失率卻只有12%。問他是否精通挽留人才的招數，他卻說自己鮮有站在公司立場與同事討論職業去向，有時甚至會勸職員轉工。

他舉例，曾有一個「好幫得手」的中層員工主動和他傾轉工事宜，該員工指朋友創業多年，邀請他轉到公司幫手，該員工坦白道：「是否應該把握機會？」曾錦強深思後，選擇鼓勵員工嘗試轉工：「你應該走，去學啲唔同嘢。」

曾錦強更還提點該員工，空降他人公司需要留意的地方。回望過去，當時雖然不捨，但明白該名員工若是不去嘗試，「唔會甘心，不過我都有同佢講，將來想返來我都會歡迎。」

社會運動加上疫情，移民再次成為熱議話題，曾表示自己也有員工打算移民，他則表示尊重。（資料圖片/梁鵬威攝）

不擔心移民潮：「有危也有機」

去年的社會運動令香港震盪，今年持續數月的疫情更令企業受到打擊，「移民」又引發社會熱議。曾錦強的公司近來也有人為了移民而離開香港，他都表示尊重。至於當下的移民熱潮，他坦言並不擔心人才流失的問題，更認為比起90年代的移民潮，當下的情況並沒有那麼嚴重，「好多人會衡量成本，而不再是衝動。」

不過即使真的出現大規模的移民，曾也表示不擔心。一方面已經有因移民而離職的同事，向他表明到達外地後仍會與他有業務合作，另一方面，他覺得移民潮或會讓一些有能力的人更快上位，加快人才交替，「有危也有機。」

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