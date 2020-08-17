全民檢測｜傳染病專家：若推健康碼　需五至七天為市民檢測一次

新冠肺炎疫情持續，政府計劃在月內推出全民檢測，感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，全民檢測必須採用高質素樣本才有意義，因此如何採樣尤為重要，呼籲政府切勿重質不重量。他又認為，政府應持續定期為高危群組做檢測，並不應豁免部分入境者的病毒檢測。 他直言，健康碼應到個案歸零時才推行，而若要推行有關措施，市民每隔五至七天就需做檢測，推出前需考慮有關檢測安排及費用的問題，他建議先在高危行業試行健康碼計劃。

曾祈殷指出，全民檢測必須採用高質素樣本才有意義，因此如何採樣尤為重要，呼籲政府切勿重質不重量。（資料圖片／黃寶瑩攝）

有建制派政黨建議，全民檢測呈陰性的市民可以獲發健康碼，容許這些人到餐廳用膳。

曾祈殷在網上節目《都市擂台》表示，即使完成全民檢測，不代表市民可以參與多人的社交活動，「唔代表可以12人一圍一齊食飯，只係希望感覺上去到店舖可以相對稍為放心，唔係話要有社交聚會，有疫苗先可以有聚會。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

他又指出，病毒潛伏期中位數是5至7天，若檢測呈陰性，只代表當刻無受感染，因此市民或需每5至7天做一次檢測，才能確保健康碼有效，「費用係邊個畀？」而香港的檢測量亦必須達到很高水平，才能定期為全民做檢測。他建議待疫情歸零後才推行健康碼，並應先在高危行業群組試行，例如院舍員工、食群員工等，為他們定期做檢測，加強監察系統，及時發現爆疫行業。

曾祈殷續指，香港應加強檢測能力，「唔好下下問國家拎嘢。」而所有入境者亦應做病毒檢測，「過去係大錯，容許有人豁免檢測，搞到咁大件事。」他直言不看好全民檢測的參與人數，主因是市民對政府信任度低，他建議政府公布更多細節，令市民安心。

麥美娟認同即使市民全民檢測結果呈陰性，仍需保持社交距離。（資料圖片／盧翊銘攝）

而立法會議員麥美娟則指，認同即使市民全民檢測結果呈陰性，仍需保持社交距離，而各個政策局也應檢視自己部門有無防疫漏洞，例如近期的外傭宿舍問題。她稱，亦同意健康碼可以分階段推出，如先在跨境司機、安老業界推行，並指若內地檢測人員可以留在香港，就可提升檢測能力，而檢測費用也可由不同機構與政府共同負擔，例如巴士公司分擔巴士司機的檢測費。