新冠肺炎｜何君堯倡實施14日「禁足令」　配合強制全民檢測

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，連續15日維持雙位數確診，當中單是葵涌貨櫃碼頭群組，已累計錄得63宗確診個案。政府今日（17日）下午宣布，延長各項防疫措施7日，至8月25日，包括晚市禁堂食安排，並指現時抗疫措施沒有放鬆餘地。 建制派立法會議員何君堯建議，港府應下定決心推行強制全民檢測，並實施14天的「禁足令」以配合相關程序。他認為，「禁足令」雖然會在短時間內影響市民的生活和自由，但卻是利大於弊，確保市民健康外亦可解決社會矛盾，更有助於恢復香港經濟。

本港第3波的新冠病毒肺炎疫情持續，特首林鄭月娥與專家一同表明，疫情若持續惡化，當局或要考慮「禁足令」，不准市民外出。（資料圖片）

何君堯指指，第三波新冠肺炎疫情爆發逾月，始終無法擺脫隱形傳播者的困擾，社區疫情爆發不停，令香港進入極為嚴峻的時刻，當下應以「禁足令」配合強制全民檢測盡快控制疫情，他明日（18日）舉行記者會講解建議。

政府抗疫督導委員會專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌，上月底亦曾表示，若確診數目持續大增，當局便須考慮「禁足令」。參考世界各地的做法，大多以禁止市民外出聚集為主，日常採購活動或基本服務仍能維持。

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