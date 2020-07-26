「我真係好鍾意香港！」是在社交媒體上時時看到的一句話；「BNO」要如何申請、移居英國利與弊，也長登熱門搜尋。「喜歡」是一個很玄妙的概念，去或留，都有不同的演繹。 攝影：鄭子峰

Hayley出生在一個十分傳統的家庭，重男輕女，女子要結婚生小孩，按部就班就是成功。她反問：「為何女生要結婚、又要生小孩？人生不傳統也可打出一片天。」（鄭子峰攝）

土生土長的「80後」女生郭聿婷Hayley，在香港當公關、到深圳與老闆組成二人團隊成開荒牛、毅然到德國工作旅遊9個月，最後也決定回來香港發展。她說：「你到哪裏都會遇到問題，香港於我而言，永遠都是我的家。與其移民，不如正面面對『屋企』的問題，把想法轉化成力量。」

「趕尾班車」到德國工作假期：別人顧不了你的快樂

「80後」女生Hayley，現在是個全職的Freelancer（自由工作者），有時當旅客的嚮導，也替不同公司作市場營銷與公關工作，又搬到元朗，租了鄰近的一塊田，閒時調理農務。她毫不猶豫地說，現在很快樂，不過也要多得過去很多不知所措的時刻。

Hayley到過德國生活，更愛香港：「你到哪裏都會遇到問題，香港於我而言，永遠都是我的家。與其移民，不如正面面對『屋企』的問題，把想法轉化成力量。」（鄭子峰攝）

棄3萬月薪到德國 重頭開始

Hayley出生在一個十分傳統的家庭，重男輕女，女子要結婚生小孩，按部就班就是成功。她反問：「為何女生要結婚、又要生小孩？人生不傳統也可打出一片天。」她半工讀完成大學，做了數年公關，預見不到自己未來的前景，去意漸生，於是決定辭職。她笑着回憶：「年輕的好處，是我戶口明明沒錢，但還是大被蓋過頭，睡醒才算！」

恰巧，她在酒吧遇到一位隻身來到香港的設計師，她發現她的專長能派上用場，二人「膽粗粗」到深圳闖，搬到深圳居住。二人似「開荒牛」，公司由零建立。可是，兩年後，就在她差不多要成為合作伙伴的時候，她卻決定離場。只因她的生活漸漸都被工作壓力佔據，半夜醒來，午夜夢迥都是工作，她回憶：「無論多努力去做，工作上還有很多事情是你控制不了的。」

Hayley反思，

做甚麼事情，快樂是最重要的。因為自己的快樂，沒有人會照顧得了。你必須自己找方法，令自己舒服與開心。 Hayley

於是，她放棄似是由她「一手湊大」寶寶似的事業與三萬月薪，決定「趕尾班車」，在三十歳前到德國工作假期，由零開始，砍掉重來。

人人都說，人離鄉賤；異國的陌生與衝擊，卻正正是Hayley所尋求的。不諳德語的她，就是希望一切從頭開始，以旅人的眼光，卻似當地人一般生活。

Hayley回憶，在德國的生活，她曾在酒吧工作當「樓面」、曾當農夫，幫助種植蘋果樹、幫鄰居做保母、幫正職是律師、副業是作家的人當助理，搜集資料、也曾遇上是退休醫生的雕塑家，她為他作小助手⋯⋯大部份時間都在火車、巴士與咖啡店裏度過。除了剛到埗的三個月，其餘時間她都當「沙發客」，她認識了很多不同背景的藝術家，也認識了很多跟香港人不一樣的人。她總括：

不踏出第一步，就永遠不知自己要甚麼，與不要甚麼。 Hayley

人人都在談移民，Hayley在德國的浪蕩歲月，反而令她更喜歡香港。Hayley說：「在歐洲生活了一段時間，發現我把很多香港的優點都習以為常，簡單如交通方便。」她沉思一會說：

你在哪兒生活，都會有哪兒的問題。我不喜歡深圳的飲食、歐洲的天氣、香港的壓力⋯⋯但於我而言，香港永遠都是我的家。與其移民，不如正面面對『屋企』的問題，把想法轉化成力量。 Hayley

Hayley認為她在香港成長，香港永遠是她的一部份。在異地睡過沙發，重新感受香港的好，回港後她也在Airbnb當嚮導，帶人認識地道香港。（Hayley Lyla 郭聿婷＠Facebook）

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由中環「移民」到元朗的：我租了一塊田

回到香港，Hayley決定重新思考自己的工作模式，還是全職當Freelancer最適合自己，現在已是第四年。

除了事業上的轉變，Hayley亦由鬧市搬到元朗居住，更租了一小塊農地。活在香港，生活卻有似在德國。她每早醒來做到田地摘新鮮蔬菜，弄個沙律，才展開一天的工作。最大得着，是身體變得健康。她分享，與其買樓、長期地租住一些地方，何不簽一些短期租約，到處走走停停，甚或以旅遊的心態探索香港？

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最後，她若有所思地概括：

我用了十年時間去想透一事，就是你正在做的事是否令你快樂？將會得到的結果，你會否滿意？回望過去，作決定的每個當下，都不能100%肯定。我不改變，接下來就是不斷重複。 Hayley

改變有很多方法，離開只是其中一種。訪問尾聲，她突然在袋中取出數個「N95」，問：「你要嗎？」說是計劃認識的一位外籍醫生朋友寄給她，令她驚喜又窩心。或許，堅持以怎樣的形式生活、在哪裡生活，就只需一個說服得了自己的理由。

曾當公關，最後還是覺得全職當Freelancer最適合自己，Hayley已當第四年Freelancer。她有以下的建議予想全職Freelancer的人（點圖即看==>）