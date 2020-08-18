新冠肺炎｜晚市續禁堂食　業界稱生意跌七成　到「生死邊緣」

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新冠肺炎第三波疫情持續，政府昨日（17日）宣布將晚間禁堂食、限聚令延長多七日。稻苗學會主席徐汶緯今日（18日）在港台節目《千禧年代》上稱，業界對政府決定感失望，指有會員準備人手、食材等，預備在19日恢復晚市，不過現時仍要落空。他稱，業界普遍生意跌七成，形容業界到「生死邊緣」。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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稻苗學會主席徐汶緯今日（18日）在港台節目《千禧年代》上稱，日前有傳政府有意放寬晚間禁堂食，業界即時準備人手、食材、清潔等，準備在19日重開晚市，對政府最後決定感失望。他稱，雖晚上六時後外賣對業界有幫助，但直言人工都不夠支付，生意大跌七成。他稱，若放寬晚間堂食，生意起碼升兩至三成。

業界防疫措施高　安排執檯專員等

他稱，業界防疫措施遠高於政府要求，包括安排即棄餐具、執檯專員，及在店內噴防疫塗層等，批評政府未有視察便「一刀切」停堂食。他又稱，現時市民日間堂食亦較少在用餐後在餐廳內談天，不過對於有建議分開送餐收碟人手等，他稱小店較難做到，由於店頭空間少及難應付增加人手；至於電子支付亦對中小店構成壓力。

晚市禁堂食令繼續生效，市民6點後只能買外賣。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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