【禁晚市堂食】禁令延長　食肆負責人：將禁令時間延後至8時更佳

在實施禁晚市堂食令後，不少食肆生意大受影響，昨日（10日）政府因應疫情把禁食令延長至下周。今日 （11日），記者在晚飯時間巡視大圍附近的餐飲店，發現約有三至四成餐廳沒有營業或提早關門。據悉，大多數餐廳也只會營業至晚上7時至7時半。有餐廳負責人表示，若能把禁堂食令的時間延後一點，例如至晚上8時，會對小店的幫助更大。

御記御犇麵店負責人郭小姐表示，至禁晚市堂食令後，生意已大跌一半。「相信不只是我，大圍附近所有餐廳也損失不少」。她認為疫情下大部分市民都會選擇在家煮飯，減少外出用餐甚至外賣，「我明白他們的選擇，故只能希望疫情能盡快過去」。

對於兩次的保就業及抗疫基金，她則認為「不能說完全沒有幫助，怎樣也會有一點補助」。惟她同時覺得當初發放基金的時機若能早一點，就能讓更多小店生存，「第一次推出抗疫基金時，疫情已發展到一個程度，不少小店早就支持不住」，加上郭小姐認為抗疫基金在申請上有一定的局限，「我不能確保我的員工流失率，若他們未做夠60天，就不能申請」。

此外，她認為若在疫情放緩後，禁堂食令能把時間延後一點，例如到晚上8時會更佳，「不用延後很多，就到晚上8時，已經對小店很大幫助，一些上班族也需要一個地方進食」。

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金城茶餐廳負責人李先生則指，在禁晚市堂食令後，生意跌了三至四成，普遍依賴熟客，「晚市堂食原本也有三至四成生意，現在歸零」。他稱，因大家都覺得晚市做不住，所以不少選擇提早收舖，「我也不例外，我也只是多開一會，開到7時半，就會收舖」。

對於抗疫基金，他則表示從未申請過，因為不太清楚怎樣去申請。在得悉符合資格申請後，「日後會去申請，以幫補店舖生意」。

亦有不願透露姓名的咖啡店店員則指，在禁晚市堂食令後，晚市生意隨即歸零，「從一開始還會保留晚市，到現在只營業到下午6時」，而咖啡店在日間則以不同的外賣自取優惠，吸引客人光顧。據他所知，店主已申請第二輪的抗疫基金，惟他並不清楚是否申請成功。