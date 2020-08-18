新冠肺炎｜袁國勇：IT男遊歐後復發或染變種　現放鬆是自找麻煩

衞生防護中心昨日（18日）公布指，曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試及基因排序分析。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次復陽患者的病毒載量偏高，最大可能是他在另一個地方再受感染，亦有可能是歐洲的病毒已變種。他說放寬措施是自找麻煩，又指疫情回落，或錯過全民檢測最佳時機。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（18日）接受新城電台節目訪問時估計，上述「復陽」情況屬少數個案，他認為對整體疫情防控無太大影響，但有機會影響疫苗研發及其效力。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

袁國勇在商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，一般「復陽」的患者，首次感染時會較為嚴重，康復後並非永遠免疫，有機會再感染，復發時，病徵一般會較輕微，但仍然可以在人群間傳播病毒，擔心即使有疫苗面世，亦不能完全防止病毒散播。

不過，今次「復陽」的患者，病毒載量偏高，袁國勇相信他在另一個地方再受感染，亦有可能是歐洲的病毒已變種。

袁國勇：放寬措施是自找麻煩

晚市禁堂食令繼續生效，當局並未放鬆措施，袁國勇認為，現時放寬限制措施是自找麻煩。他說新冠病毒可在短距離傳播，尤其空氣不流通的室內地方，認為食肆要增加空氣流動速度，甚至過濾空氣，食環署正考慮加強有關工作。

他說市民說話聲量愈大，傳播的病毒數量愈多，建議市民在食肆內盡量降低說話音量，乘搭公共交通工具前，先記下車牌，到食肆進食時要記下餐廳名稱及電話，萬一不幸確診，有助衛生署進行有效追蹤。

或錯過全民檢測最佳時機

對於葵涌貨櫃碼頭群組不斷擴大，他說可能出現超級傳播，有可能是工人與海員互相感染。消息指，全民檢測在8月31日開展，袁國勇認為，病毒大爆發時進行全民檢測最有效，現時本港確診數字稍有回落，似乎錯過了全民檢測的時機，政府如果推行全民檢測，需要便利各區的市民，建議在所有政府門診、健康服務中心等，都能讓市民領取病毒檢測工具。

本港一名已康復確診患者由西班牙返港後，病毒檢測再度呈陽性。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

梁子超在節目中表示，目前香港出現多源頭爆發，雖然整體確診數字呈下降趨勢，但疫情仍然不穩定。他認為，貨櫃碼頭員工及貨船船員需大量檢測配合，才能切斷該群組傳播。

梁子超指「防火與滅火是兩件事」，本港大部分個案發病7日後才確診，在檢測能力增加的情況下應改善相關問題，減少傳播。至於「全民檢測」計劃，梁認為相關程序應盡量簡化，才能使巿民大眾願意做及盡快做。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅昨日接受訪問時表示，該名「復陽」病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。

梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

「復陽」個案一般傳播力低

另外，呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》稱，「復陽」個案一般傳播力低，加上較少見，對疫情未有太大影響。若有關個案為重新感染，或代表病毒有變種，長遠而言影響疫苗的研發。他又稱，呼吸道病症的抗體一般未必能維持高水平，就算有抗體亦會出現重新感染。

至於政府宣布將晚間禁堂食、限聚令延長多七日，梁子超稱，由於有貨櫃碼頭及外傭群組等，可能在社區有第二、第三代的傳播。而堂食容易出現無戴口罩、空氣不流通下近距離接觸，加上發病到確診長達7日，若放寬堂食或引發另一次反彈。他稱，若放寬堂食對業界仍屬吊鹽水，指寧可「長痛不如短痛」。他又稱，過往在源頭輸入有漏洞，病毒入到去高風險的群組，包括的士司機、貨櫃港口輸入等，需要加強社區滅火。