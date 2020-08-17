新冠肺炎．8.17｜增44宗　葵涌碼頭多兩人染疫　康復IT男疑再中招

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日新增44宗確診，增至4,525宗。新增個案中，13宗為輸入個案，包括8名印度來港人士；至於31宗本地個案中，20宗為有關連個案，11宗感染源頭未明。本地感染個案中，16宗涉家人群組或朋友聚會。 至於出現爆發的葵涌貨櫃碼頭，今日再多2人確診，包括1名吊車司機及1名貨車司機，分別於4號及8號碼頭工作。「重災區」宏記港務則再多1名職員檢測呈初步陽性，並出現發燒已送院治療。而旺角長興大廈2樓宿舍，則多一名印傭確診。 張竹君指，一名曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試。

確診餐廳｜再多11間食肆上榜 集中葵青荃灣 樂悠居連中兩元

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（17日）公布周日（16日）新增44宗確診個案，累計4,525宗。據衞生署周一晚上公布患者足跡資料，再多11間食肆上榜，當中葵涌貨櫃碼頭群組一名本周日確診的54歲男子，報稱曾於屯門欣田邨悅田樓安泰燒臘餐廳吃飯。新上榜餐廳集中葵青及荃灣區，包括荃灣樂悠居翠河餐廳、樂悠居美心MX、大鴻輝中心大快活，以及葵青安蔭商場君逸軒海鮮酒家及賢麗苑商場大家樂。

新冠肺炎｜龍威旅運車長初確診 大興花園及科大等8邨巴服務暫停

8月18日【00:15】本港新冠肺炎疫情肆虐，營辦多條居民巴士服務路線的龍威旅運有限公司周一（17日）晚上公布，一名入住隔離中心的車長初步確診，其母親及兩名女兒亦染疫。龍威指該名車長在本月3日至13日期間，曾接載屯門大興花園居民及香港科技大學教職員，相關旅遊巴正進行消毒及暫停使用。

龍威又指，會安排所有車長進行病毒檢測，周二（18日）起旗下8條屯門大興花園、友愛邨居民巴士及科大職員巴士會暫停，直至另行通知。

新冠肺炎｜機管局：三跑外判保安員確診 索具工被列緊密接觸者

【23:55】機管局今日指出，一名三跑道系統工程的外判商員工，因其家人確診而被列作緊密接觸者。至於原定於今天起上班的三跑道系統工程外判保安員，亦確診新冠肺炎。

新冠肺炎｜城大預留其中1幢學生宿舍 隔離確診或潛在風險宿生

【22:44】香港城市大學計劃將其中一幢學生宿舍，暫時改作隔離中心，供有需要宿生入住。城大日前公布消息後，有人在「CityU Secrets」facebook出帖，批評有關校方決定將影響來年向宿舍的收生及運作，又指被選中的6號宿舍（李兆基堂）位於學校宿舍中間，若用作安排校內確診者或潛在風險人士在送院或送入政府隔離前暫住，憂心會引發宿舍大爆發。

城大回覆《香港01》查詢時，未有直接回應有否進行風險評估，但承認預留其中了一棟學生宿舍以備不時之需，重申做法屬預防性質，只供有需要宿生入住。

確診大廈｜多條公屋屋邨再增病例 蘇屋邨14日內累計有11名患者

【23:10】本港新冠肺炎疫情嚴重，衞生署今日（14日）公布新增了44宗確診個案，衞生防護中心於晚上更新確診者住所資料。資料顯示，多條公屋屋邨再有新增病例，其中蘇屋邨再多兩名小童及青年染病，在過去14日間，全邨已累計新增11名病人。至於何文田愛民邨，在14日內，今日亦再新增第7人染疫。

葵青貨櫃碼頭群組亦新增兩名患者，其中一人居於青衣長安邨。至於私樓，主打迷你戶的大圍「薈蕎」亦新上榜。

港康復患者外遊後新冠病毒檢測呈陽性 港大專家：或屬二次感染

【20:24】衞生防護中心今日（17日）公布，一名早於4月康復的新型冠狀病毒肺炎患者，本月6至15 日經英國到西班牙旅行，返港後接受測試再對病毒呈陽性。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指，該病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。團隊將透過基因測序對比病人的樣本，以確定是否首現二次感染個案。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭有確診者曾赴慶回歸晚會 張竹君：或多個源頭

【17:20】葵涌碼頭疫情大爆發，張竹君估計，碼頭休息室為主要傳播途徑，亦有工會指休息室環境惡劣。今早衞生防護中心、運輸及房屋局及貨櫃碼頭營辦商開會，營辦商指會擴闊休息室空間，以及增加休息室數目。

張竹君又指，貨櫃碼頭群組的初期確診者中，有一人曾到旺角雅蘭中心稻香酒家慶回歸晚會，但她強調碼頭地大人多，「唔排除多過一個源頭，因為社區都好多爆發」。

本港新增44宗確診，一名已康復的33歲男子疑赴西班牙後再染疫。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜廣華醫院71歲男病人初步確診 曾與兩名確診者同一病格

【17:00】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報76宗個案，至今有69名確診者死亡。同時有783 名病人分別在醫管局醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，29人情況危殆、39人情況嚴重、715人情況穩定。另有 50名病人康復出院，至今累計3599名及1名疑似病人出院。同期間，負壓病床數目是1247張，使用率為57 %；負壓病房數目是685間，使用率為66%。截至今日中午，有167 名病人在亞博社區治療設施接受治療。

劉指，廣華醫院昨日有一名71歲男病人初步確診。該名男人曾入住外科病房，曾與兩名確診病人（# 4100及4167）入住同一病格，因此他被列作密切接觸者，直至現時初步確診。劉又指，該病人在本月9日起已在醫院接受檢疫。他分別在8月9及12做過兩次過測試，但兩次結果都呈陰性，直至昨日再做測試，結果初步陽性。

另外，鯉魚門社區隔離設施今日起會暫時改為備用，以便進行改善工程，例如加裝WI-FI及提升電力系統，方便醫護遙距診症。

新冠肺炎｜2度確診？ IT男4月中康復 月初遊西班牙後呈疑再感染

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增44宗確個案，個案編號為#4402至#4525。新增個案中，13宗為輸入個案，包括8名印度來港人士。至於31宗本地個案中，20宗為有關連個案，11宗感染源頭未明。本地感染個案中，16宗涉家人群組或朋友聚會。

至於出現爆發的葵涌貨櫃碼頭，今日再多2人確診，包括1名吊車司機及1名貨車司機，分別於4號及8號碼頭工作。至於「重災區」宏記港務則再多1名職員檢測呈初步陽性，出現發燒已送院治療。而旺角長興大廈2樓宿舍，則多一名印傭確診。

張竹君又公布指，曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試。

新冠肺炎〡禁堂食令、限聚令等措施再延長 至8月25日

【15:43】政府下午宣佈，延長各項防疫措施7天，直至8月25日。各項防疫措施將會維持，包括晚市禁堂食安排會持續。政府發言人指，現時抗疫措施沒有放鬆餘地。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜「宏記」工作易手 工會憂新貨櫃休息室空間狹窄再爆疫

【15:26】葵涌碼頭出現爆發群組，宏記港務至少41人染疫，全公司120名職員需要隔離檢疫，期間宏記負責的工作改由另一間公司接手。據悉，接手公司的數十名員工已投入工作，承辦商亦另行設置新的貨櫃休息室，接手員工日薪更獲加200元；不過有工會質疑，新休息室的空間仍然十分狹窄，面積僅得400多呎，質疑會造成二次爆發，促增加休息室數量。

全民檢測｜延期至最快8月31日展開 料18區各中心每小時需採200樣

【13:02】西醫工會會長楊超發引述政府最新電郵內容透露，全民檢測計劃需延期至最快8月31日才展開，為期兩周，分布於18區的採樣中心朝八晚八運作，傾向全部由醫護採樣，毋須市民自行採集。政府早前稱目標是有500萬市民接受檢測，楊估計，中心每小時需採集150至200人的樣本才能達標。

【12:42】司法機構表示，接獲衞生防護中心通知，一名確診者曾於7月30日到訪遺產承辦處。該處今日（17日）會關閉，進行清潔和消毒，明日（18日）重開。已領取籌號使用相關服務的法庭使用者，請於明日按司法機構網頁的「高等法院各登記處實時輪候情況」前往高等法院大樓低層3樓遺產承辦處，不需再次輪候籌號。至於其他位於高等法院大樓內的登記處服務則不受影響。如有查詢，可致電遺產承辦處熱線28401683。

【12:15】消息指，今天新增40多宗確診個案。

確診大廈｜貨櫃碼頭群組7人報稱居碼頭內 兩染疫女幼童居田景邨

確診餐廳｜增11家食肆上榜 貨櫃碼頭群組患者到過多區餐廳

新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍然反覆 不認同放寬晚市堂食

【12:00】消息指，政府將開寬食肆晚市安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，現時疫情仍然反覆，從抗疫角度而言，個人認為仍未是時候放寬食肆安排，但會尊重政府決定，政府需考慮市民、食肆需要。不過他強調，即使容許晚市堂食，仍需維持每桌二人的規定，而且應限制用餐時間在1至1.5小時內。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭群組爆發 許樹昌：休息室狹窄 環境或受污染

【09:28】葵涌貨櫃碼頭群組昨日（16日）新增34宗個宗，累計55名碼頭職員染疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，由於工人休息室環境狹窄，空氣未必流通，相信現時的群組爆發，與環境受到污染有關。他建議，碼頭大爆發的位置，應暫停運作消毒。

職工盟統籌幹事王宇來表示，碼頭的員工休息室環境擠逼「床貼床」，工人會流輪使用碌架床，「張床永遠唔會凍」。他直言：「極之懷疑室內人傳人」，工人亦心知或會爆發疫情。他認為，現時碼頭受疫情影響的部分，應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少過多人流聚集的情況。

周日（8月16日）黃金海岸情況：

+ 4 + 3 + 2

全民檢測｜蔡堅憂巿民自行採樣會弄傷喉嚨 或會不準確

【09:00】港府快將推出全民自願病毒檢測，消息指當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。醫學會會長蔡堅今日（17日）早上接受港台節目訪問時表示，上周有曾與其他醫學團體開會討論，政府邀請請醫護人員協助，例如老人家等未能自行採樣的巿民。他表示，會議期間未有講實要多少人手，但估計醫學生、護士學生均預計包括在招募範圍。

昨日總覽：

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新冠肺炎｜市民無視封灘令 闖泳灘釣魚游泳無人理：都係游一陣啫

全民檢測｜張竹君：細節留待專家商討 重申現時不應放寬措施

新冠肺炎｜增74宗個案 貨櫃碼頭急增34人確診 宏記港務成重災區

新冠肺炎｜長興大廈再有住宿舍印傭確診 與9樓爆疫宿舍同負責人

全民檢測｜政府或每區設10街站 聘私家醫護採樣時薪最高800元

2000元罰款具阻嚇難負擔 中環聚會外傭稱會嚴守限聚令

【新冠肺炎】食環署街市生意一落千丈 生果檔主：賣一半爛一半

新冠肺炎｜維記牛奶跟車送貨員確診 FB貼圖講防疫 無交代疫情

8月16日外傭中環聚集情況：