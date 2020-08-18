全民檢測｜醫生倡仿效韓國　設電話亭負壓設施　10分鐘內完成採樣

新冠肺炎疫情第三波持續，政府早前推出自願性全民檢測，西醫工會會長楊超發日前透露計劃需延期至最快8月31日才展開。香港工人健康中心主席、中文大學公共衛生及基層醫療學院名譽臨床教授余德新今日（18日）在港台節目《千禧年代》稱，檢測採樣需要由醫護人員進行，建議可仿效韓國做法，於「電話亭」式的負壓空間內採樣，保障醫護人員安全。

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香港工人健康中心主席、中文大學公共衛生及基層醫療學院名譽臨床教授余德新今日（18日）在港台節目《千禧年代》稱，若進行大規模檢測，醫護人員的個人防護裝備為最後防線，需要先將受檢測者與醫護人員分隔。他建議可仿效韓國在三月份推出的措施，設立「電話亭」式的採樣負壓設施，受檢測者在亭內，而醫護人員則在外伸手入內採樣。而伸手的位置會以膠手套阻隔，令空氣不會流出，加上亭內有負壓系統，排出的空氣亦經過過濾，可保障其他受檢測人士。他稱，每個檢測人士採樣時間約為7至10分鐘，包括消毒等程序。

他指，香港醫院的胸肺科亦有類似設施，不過未設有伸手採樣的位置，認為本港已有相關的技施。

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建議應為公立醫院入院者作檢測

他又提到，現時醫院已出現院內爆發，認為有必要在公立醫院為所有入院人士作檢測，由於現時病人會在院內除口罩吃飯，若在入院前做檢測可減少源頭感染、醫護感染等。他稱留意到有指醫院資源不足難做到，但他質疑若有資源做全民檢測，為何不能在院內進行。