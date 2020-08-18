海高斯襲港｜天文台料晚上改掛8號風球　拆解風球真身原來長這樣

【海高斯 8號？天文台颱風信號冷知識】熱帶氣旋 / 熱帶風暴海高斯正吹襲香港，預料會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，天文台已發出3號風球，更考慮晚上10時至午夜改發八號烈風或暴風信號。「掛風球」聽得多，究竟「風球」的「真身」是何模樣呢？不妨看看天文台的短片拆解。

（天文台）

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3號強風信號目前仍然懸掛。天文台表示，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風；若海高斯採取較為接近香港路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強，預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

天文台續指，考慮在晚上10時至午夜改發8號烈風或暴風信號。

而在一水之隔的澳門，同樣已發出3號風球，並估計今日（8月18日）晚間至明日（8月19日）改掛8號風球機會是中等至較高。

（澳門氣象局）

大家要做好防風措施，有備無患。

風球原來有真身？

經常聽到「掛風球」，原來「風球」真的有實體，現在更有機會看到它的真身了！

「風球」真身逐格睇 ▼▼▼

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資料來源：天文台

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