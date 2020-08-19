全民檢測｜政府時薪$300邀醫護學生助採樣　學生憂訓練不足風險高

因應第三波新冠肺炎疫情，政府早前公布將會推出普及社區檢測計劃，為市民提供一次自願病毒檢測。有理工大學醫護生表示，收到局方邀請協助採樣工作，時薪擬為300元，學生獲發合適保護裝備，包括外科口罩和手套，他們將會被安排進行有拭子採樣和預防感染控制訓練。理工大學和公開大學回覆查詢時確認有收到當局邀請。 有職業治療學生表示，他們未接受相關專業訓練，認為裝備不足，染疫風險高，擔心有學生對詳情了解不足。

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醫護學生周三截止報名

因應第三波新冠肺炎疫情，政府早前公布最快在8月底開展普及社區檢測計劃，為市民提供一次自願參與的病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始預料有500萬人參與，採樣方式和細節有待決定，她曾提到若部分人士未能自行採樣，會在某些地點由專人為他們採樣。

據悉政府就即將進行的全民檢測招募人員協助採樣工作。有理工大學職業治療學生表示，上周日透過學系收到政府邀請協助採樣工作，時薪擬為300元，學生會獲發合適保護裝備，包括外科口罩和手套，他們將會被安排拭子採樣和預防感染控制訓練。招募通知提及，有關工作會在本月底開始，為期14天，學系為學生周二（18日）舉行網上簡介會，截止報名日期為周三（19日）。

運輸署早前為的士司機安排採樣，檢測新冠肺炎。（資料圖片／羅國輝攝）

有理大職業治療學生表示，該系的課程不包括咽拭子採樣，對於邀請他們採樣感到奇怪。他指通知中提到獲發的裝備只有外科口罩和手套，以他所知有關程序需要N95口罩和保護衣。他擔心會有染疫風險，感染家人，故沒有參加計劃。他表示，同學最初被高薪吸引，反應踴躍，但後來不少同學憂慮感染病毒就紛紛退出。

另一名理大職業治療學生認為政府只是想盡快聘請人手採樣，質疑未有考慮學生的專業知識和安全，形容是某程度上「利用」他們，採樣的準確度成疑，或會浪費資源。他又說，檢測原意是要找無病徵的患者，對於沒有相關經驗和技術的採樣人員而言屬於高風險。

梁子超：採樣人員應配戴N95口罩和穿防護衣

呼吸系統專科醫生梁子超認為，應由專業人員做咽拭子採樣，否則準繩度低。他指出，專業人員熟能生巧，熟悉感染控制的步驟和比較安全。他指若然全民檢測不夠醫護人員採樣需要招募醫護生，不但有訓練人手的成本，亦難以保證採樣品質。他表示，如果醫護生只獲發外科口罩和手套進行咽拭子採樣是有很大問題，一般醫護人員需要在負壓病房或空氣流通的地方配戴N95口罩和穿防護衣採樣，在社區採樣反而「倒轉頭」減少保護措施是自相矛盾。

梁子超表示，由專業人員做咽拭子採樣難免引致人群聚集，採樣人員和市民同樣有感染風險。他說，咽拭子採樣容易令人不適，可能最終參與自願檢測市民不多，「得50萬人無咩意思」，變相成效大減，建議應使用深喉唾液檢測，以免方便實驗室工作卻本末倒置。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，應由專業人員做咽拭子採樣，否則準繩度低。（資料圖片／歐嘉樂攝）

理大：會提供適切保護裝備及必需培訓

香港理工大學回覆查詢表示，「普及社區檢測計劃」需要大量曾受醫療及輔助醫療訓練的專業人員協助。理大的護理學院及康復治療科學系獲食衞局邀請協助招募兩系的專業人員及學生參與服務。參加是次計劃屬自願性質，局方亦會提供適切的保護裝備及必需的培訓予志願参加者。

東華學院則表示，政府計劃在全港18區設抽取樣本站，需要大量具備醫護相關訓練的專業人士協助。學院的護理學院及醫療及健康科學學院日前接獲食衞局的邀請，協助招募兩個學院的學生參與計劃。參加屬自願性質，截止報名日期為周三（19日），食衞局將稍後通知參加者有關安排。 據食衞局來函，檢測計劃將於本月底開始，為期14天，政府會為志願参加者提供適切的防護裝備，以及有關採樣及感染控制的訓練。

香港公開大學回覆查詢指，護理及健康學院收到相關的邀請，有關安排有待食衞局進一步通知。香港大學和香港中文大學未有回覆。