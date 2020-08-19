新冠肺炎｜貨櫃碼頭僅三成人交回樣本瓶　何栢良倡設街站循環採樣

社會新聞
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新冠肺炎第三波疫情持續，葵涌貨櫃碼頭群組擴張，日前再多一人確診。衞生署早前為碼頭員工作病毒檢測，惟只有約2600人交回樣本瓶，僅佔約三成。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（19日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，大部份高危群組的樣本瓶回收量不理想，當中外傭、葵涌貨櫃碼頭群組相信已有第三或第四代傳播，建議當局可在碼頭設街站採樣，並採用循環檢測方式，每隔數日為員工檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，大部分高危群組的樣本瓶回收量不理想，包括的士司機、餐飲業從業員等，部份只有一半人交回樣本瓶。他稱，外傭、葵涌貨櫃碼頭群組早在7月尾有傳播鏈，相信已有第三或第四代傳播，而部分確診者的病毒量（CT值）低，或已感染一段時間，認為太遲檢測的作用不大。

他指，現時當局就全民檢測招募數百名醫護人員，建議當局可在碼頭設街站，為員工在上班或下班時採樣，並採用循環檢測方式，每隔數日為員工檢測。他稱，若高危群組的檢測量低，估計一般市民參與檢測的比例將更低。

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何栢良又說，第三波疫情的死亡個案多為60歲以上，當中80歲以上確診者的死亡率達4分1，而70歲至79歲則達6%。他指，扣除安老院舍爆發個案，仍有10多個死亡個案涉及家庭或餐廳聚會。他提醒屬高危群組人士，若有長者同住應份外小心。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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