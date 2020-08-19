海高斯風球｜「落波」後市民趕返工　疫下在家工作多　未有打蛇餅

颱風「海高斯」逐漸遠離本港，天文台今日（19日）上午11時10分改發三號強風信號，不少打工仔趕於午飯時間前返回公司上班。由於疫情關係，不少打工仔改為在家工作，紅磡海底隧道巴士站未見往日大打蛇餅的情況，雖然稍有人龍，但等約10至15分鐘便能成功上車。金鐘港鐵站方面，同樣有人潮，但明顯較平日的上下班繁忙時間為少，規序大致良好。 有正在上班的市民表示，較平時提早20分鐘出門，列車較擠擁；又表示早已有上班的心理準備。每次打風後，總會有人自嘲「香港人好鍾意返工」，今日返工的上班族就說「香港人比較勤力」。

颱風「海高斯」為本港帶今年第一個九號烈風或暴風風力增強信號，至今早仍至早上7時40分，天文台改發八號東南烈風或暴風 。不過，打工仔的「颱風假」願望未能成真，早上11時10分再改發三號強風信號。

不少打工仔改為在家工作，紅磡海底隧道巴士站未見往日萬人空巷的時況，雖然稍有人龍，但在職員的疏導及調配巴士班次下，乘客稍約10至15分鐘便能成功上車。至下午2時許，巴士站已再沒有人龍。

8月19日，天文台改發三號風球後，市民在紅磡過海隧道巴士站排隊等返工。（梁鵬威攝）

陳先生向記者坦言，對要返工感失望，「以為今日唔使返工。」但無奈在中午前除下八號信號，他笑指今早見 八號風球仍然懸掛感到有一點希望，結果心情就像過山車一樣。

家住馬𩣑山近西貢的先生稱，昨日「海高斯」的風勢強勁，但都預料今日要如常上班。但他認為，天文台的預測變化太快，「本身話11點掛三號，但之後就話中午，咪以為係12點，點知又即刻落咗波」，令他出門有失預算，最後要由小巴改乘私家車出大圍轉東鐵出紅磡站。

同住新界大埔的李小姐亦指，感受到「海高斯」的力量，「成晚吹到好嘈瞓唔到。」今早因屋苑的接駁巴士未有服務要在八號風下行路到火車站，但幸好途好沒有遇上風雨。

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今早11時10分，天文台改掛3號風球，意味上班族需趕赴上班。大約中午12時，港鐵金鐘站人流漸多，絡繹不絕，往荃灣方向的月台站滿乘客，不過平均2至3分鐘便有一班列車，成功疏導人流，一列列車足以接載所有在月台等候的乘客。

在閘口外，多名市民均表示趕往上班。上班族洪先生表示，由黃竹坑站到金鐘，較平時提早了20分鐘出門，不過車廂仍較平時擠擁，｢平時疏落啲，今日人多啲，不過都OK。｣對於需要上班，他表示未有失望，早已做足心理準備，因為天文台早有預報。

對於｢香港人好鍾意返工｣的說法，洛先生笑言：｢香港人比較勤力｣。（王海圖攝)

東鐵站未開放已有大批市民等候進入

今早東鐵站未開放時，已有市民等候進入，對於｢香港人好鍾意返工｣的說法，洪先生表示：｢﹙每個人﹚各有各嘅故事，各有各唔同嘅背景，有啲人嘅工作可能需要咁樣｣。

另一名上班族洛先生表示，上班過程順利，由屯門到金鐘只較平時花多約20分鐘，車廂人流則認為與一般繁忙時間相若。他又稱，如有留意天文台公布的颱風路徑圖，便會知道不會全日懸掛8號風球。

對於｢香港人好鍾意返工｣的說法，洛先生笑言：｢香港人比較勤力｣。

8月19日，天文台下午1時20分除下所有風球，不少上班族趕回公司。（羅國輝攝）

天文台於下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。大多巴士路線及港鐵服務已回復正常。