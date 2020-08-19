海高斯風球｜街市人流少　屠場照開供應過多　肉檔檔主：要蝕住賣

熱帶氣旋「海高斯」來去匆匆，天文台在十一時許已改發三號風球。記者到屯門新墟街市觀察，人流明顯比平常減少，更有檔主選擇不開檔。有菜檔檔主表示因颱風關係，生意跌了九成，成本略高於平常菜價。亦有市民坦言，家中早有預備食材，無需擔心。 另外在鵝頸橋和秀茂坪的街市，不少檔戶也陸續開舖，大約七成檔口已如常營業，檔主店員都直言是次颱風影響不算大，部分因交通問題而「遲咗開鋪」，相信不影響市民買餸。

記者到屯門新墟街市觀察，人流明顯比平常減少，更有檔主選擇不營業，而且有檔主抱怨沒有生意，成本亦因而有所變化。菜檔負責人黎女士稱，颱風後少了顧客，而且菜的供應少了，颱風後的菜價都有所上升，比平時貴1至2元一斤。平時她會4點到檔口準備，今天因颱風而6點才來。她指，早上沒有人流，「落咗波之後先陸續有返啲人」。而海鮮檔檔販徐女士稱因颱風影響，而少了蝦的供應，但海鮮價錢就沒有太大變化。

肉檔檔主文先生表示，颱風對他的生意有所影響，而街市人流減少了，「要蝕本咁賣」。他又指，天文台太遲通知，「如果早啲通知，屠場可以唔開咁可以唔劏，而家送咗嚟嘅豬冇得唔劏」，平時豬肉的價格1斤大概70元不等，但因颱風而被迫降至50至60元。

有魚檔檔主表示因颱風關係，街市人流明顯減退。他坦言，有些漁船未能趕得及回來，魚的款色會比平常少了，例如大眼雞、紅衫魚等。他又指，價格都會有其變化，「供應少咗，自然會賣貴咗」。

市民譚女士稱，菜價因颱風關係而比平常貴。（陳浠文攝）

因颱風影響，不止價格會因市場而受到波動，款色都會比平常減少。不願出鏡的湯女士表示，颱風前後價格都比平常差不多，沒有太大變化，但有些檔口因颱風而沒有營業。她又稱，本來想在街市購買魚，但都因颱風而少了選擇。另外，市民譚女士稱，菜價因颱風關係而比平常貴，「平時10蚊斤，而家15蚊斤」。

「落咗波先開鋪」 遲開鋪或因交通問題

另外在鵝頸橋和秀茂坪的街市，記者中午目測大部分檔口皆有營業，大概有兩至三成的檔口尚未開鋪。供應及價格方面，店主及街坊都稱沒有大浮動，跟往常分別不大。在秀茂坪M.C. BOX 寶達市場賣菜的李小姐及賣水產的陳先生都指昨日的生意很好，今日則稍為淡靜，他們皆指附近風勢不大，沒有影響，跟平常一樣開鋪。

街坊歐小姐表示昨日放工時到秀茂坪街市，發現食材已被買光，所以今午打算到街市補購。她發覺部分店鋪尚未營業，擔心選擇會較少，同行友人則表示不擔心，「都仲有好多有開」，認為選擇足夠。事實上，記者到訪各區街市時不少檔戶也陸續開舖，供應問題看似不大，相信不會影響市民買餸。

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