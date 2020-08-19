保就業｜正在或被要求放無薪假的員工　不會計入承諾受薪僱員人數

新冠肺炎疫情持持續，政府昨日（18日）宣布，「保就業」計劃第二期將於8月31日展開申請。 政府今日表示，正在或被要求放無薪假的員工，不會視作有支薪僱員，因此亦不會計入「承諾受薪僱員人數」。發言人又指，「保就業」計劃代理人會抽查僱主作實地視察，包括「承諾受薪僱員人數」為零的僱主，未來一星期會抽查另外超過60間這類屬較高風險的僱主。

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政府重申，在「保就業」計劃下，所有領取第一期工資補貼的僱主已作出兩項承諾，包括在補貼期內（即6月至8月）任何一個月，有支薪的僱員總數，不能少於今年3月的僱員總數（無論當時是否有支薪），否則僱主須向政府繳付罰款；另外，必須將領取的工資補貼，全數用於支付員工薪酬，不得作其他用途。

發言人提醒僱主，正在或被要求放無薪假的員工，並不會視作有支薪僱員，因此亦不會計入「承諾受薪僱員人數」。

抽查36間「承諾受薪僱員人數」為零僱主

發言人又指，「保就業」計劃代理人正抽查僱主作實地視察，至今已抽查241間僱主機構，當中包括36間「承諾受薪僱員人數」為零的僱主，未來一星期會抽查另外逾60間這類屬較高風險僱主。



此外，「保就業」計劃秘書處共收到407宗舉報，個案主要涉及於補貼期前或內，無理減少員工人數、辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處至今分別向勞工處轉介了52宗舉報或投訴個案，勞工處已跟進並接獲其中12宗有關僱傭權益的申索聲請，主要涉及被短付終止傭僱金、工資糾紛或被僱主單方面更改合約條款，當中四宗經勞工處調停後僱傭雙方達成和解，另外六宗需交由勞資審裁處尋求司法仲裁，餘下兩宗個案仍在處理中。

勞工及福利局局長羅致光、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀早前召開記者會，交代「保就業」計劃第二期細節。（資料圖片／鄭子峰攝）

已邀惠康百佳下周商討構思

對於要求連鎖超級市場惠康及百佳於接受第二期工資補貼期間，回饋顧客及惠贈非政府機構及弱勢社群，發言人指，創新辦已邀請相關機構於下星期商討落實有關承諾的初步構思，並會要求機構在提交第二期申請時，同時提交建議書，以供審視。

此外，就要求申領第二期工資補貼的大型物業管理公司，須承諾向業主或業主立案法團回饋至少八成工資補貼金額，政府發言人指，注意到社會各界大致歡迎這個建議。