借超市「開刀」　只反映政府未懂精準保就業

政府周二（18日）宣布第二輪保就業計劃，焦點之一是兩大超市集團若申請，必須附帶回饋市民方法。政府留意社會不滿企業疫下受惠仍領取補助薪金，出發點值得肯定，但解決方法沒有令補助更精準利用，公帑未能發揮更大效用。

新冠疫情拖垮香港經濟，政府推出第一輪保就業計劃，用公帑補貼僱主，支付僱員部分薪金，減輕企業薪金負擔。社會水深火熱，申請過程要爽快簡便，減少條款關卡。此外，政府明言保就業計劃的目標是「保留可能會被遣散的僱員」，政府假設有營運壓力的企業才去申請。

疫下贏家也拿補助

結果，部分受惠疫症的企業毫不「執輸」申請補助，包括超市。市民擔憂物資短缺而搶購日用品，超市生意暴增，企業即使不新聘員工也不可能裁員。當該等企業也申請第一輪計劃補助，而兩大超市集團更領取過億元，港人自會質疑政府過於慷概，浪費公帑，高估這些企業的商業道德。

政府在第二輪計劃回應批評，但解決之道令人不解。首先，官員針對兩大超市恰當，卻放過其他超市以至疫情受惠行業。再者，施加兩大超市的條件，未必令市民受惠，甚或鼓勵超市自肥。

在超市受惠於疫情下，政府仍提供資助的做法為人詬病。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光稱，為了簡單快捷，不能畫線，政府根據補貼金額選了百佳和惠康。話雖如此，其他超市和便利店的生意額亦見上升，亦無裁員之聲，反映政府沒有清晰原則，更似是為了宣傳效果而向兩大超市「開刀」。既要精準補助，又要審批簡便，政府是否沒有更好的區別方法？

可限超市補貼比例及金額

新加坡的做法值得借鏡。該國今年推出類似的補貼企業支薪計劃，企業所屬行業按標準產業分類編碼（SSIC）劃分。政府歡迎所有企業申請，而行業受疫症打擊愈深，薪金補貼比例愈高。即將推出的第二輪補貼，比率均較第一輪少。超級市場、生物醫藥、資訊科技行業，它們獲得政府補貼一成的員工月薪，比航空公司的五成低，亦較第一輪計劃的25%低。當地報章直接以「營運良好」來形容這些行業。香港統計處亦有類似分類，區分超級市場、便利店、一般糧油食品零售店和士多辦館，亦可區分各行各業等。政府部門可以按行業景況訂出補貼比率，救經濟時，靈活精準兼而有之。

羅致光稱，超市在申請時需要解釋如何回饋，秘書處滿意後才獲批補助，惟沒有透露何為滿意。兩大超市表示已經因着疫症推出各項優惠，及增加社區支援等，惟惠康的聲明亦不忘宣傳自家品牌以及其新出的電子獎賞計劃，鼓勵客人使用並享受折扣，意味客人無法簡易取得優惠。其實，消委會去年的調查已指出，超市的優惠有時只是宣傳技倆，貨架標示的刪除價不一定是原價，特價也未必是特價。按其往績，市民實在難以對政府有信心，超市把補助化為人人得到的優惠。

因應疫情，政府推出「保就業」計劃第二期。（資料圖片／梁鵬威攝）

限制超市領取補貼比例和金額，相信市民不會明顯反對。若然政府堅持一視同仁，政府則應納入更多超市集團，而且以額外派發現金券回饋大眾，避免直接引發減價戰，拖累零售小商戶。政府要爭取超市同意把補助額全數回饋大眾，亦負責聯繫社會福利署和各慈善團體分發。

保就業計劃可謂前所未有，為加快落實第一期計劃，政府盡量減少規條，不去審查公司帳目，剔走沒有經濟壓力的企業，羅致光甚至說把錢當花紅給同事「無傷大雅」，市民也不去計較。幾個月過去，到了第二期，政府大可篩選受惠行業，排列優次，檢視不足，善用公帑。從周二的解說反映，政府仍然只着眼於保就業的形式，沒有掌握其真義。