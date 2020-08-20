新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢昨確診　職員涉曾檢查口腔列高危須檢疫

本港疫情持續，衞生防護中心今布，今日（20日）新增18宗確診個案，創44日新低，中心傳染病處主任張竹君推測，或與昨日打風、檢測化驗減少有關。 曾入住青山灣入境中心的逾期居留泰籍人士昨證實確診，合共3名羈留者及5位入境處人員被列為密切接觸者。張竹君表示，暫無其他相關確診個案，其中曾為患者檢查的入境處人員，由於期間涉及張開口部的步驟，「覺得高危」，遂須送往檢疫中心。至於該泰籍男子行蹤調查事件，則交由警方新界南重案組跟進。

入境處昨晚公布，該泰籍人士是在周日（16日）被警方拘捕後，被羈留於青山灣入境事務中心，入境處於18日接獲衞生防護中心通知該人士確診，已被即時送院。3名曾與確診者同處一個羈留室，以及5名入境處人員，共8人被列密切接觸者，已被送往檢疫中心。

衞生防護中心今日公布，截至凌晨零時，本港新增18宗確診個案，1宗從外地輸入，5宗則屬無源頭個案，另有20多宗初步陽性個案。張竹君指，今日確診數字較少，或與昨日打風有關，因部分樣本收集中心關閉，較少市民前往交樣本有關。

曾入住青山灣入境中心的逾期居留泰籍人士昨證實確診，合共3名羈留者及5位入境處人員被列為密切接觸者。張竹君表示，暫無其他相關確診個案。（余俊亮攝）

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