VTC調查報告：媒體傳訊業未來3年招聘約4200人　廣告、公關佔最多

隨科技發展、社交媒體普及，近年出現越來越多新媒體。職業訓練局（VTC）屬下媒體及傳訊業訓練委員會今日（20日）發表「2019年媒體及傳訊業人力調查報告」，預測今年至2023年，因應行業流失率，每年需聘請約1,400人，當中以廣告及公關行業佔最多。另外，近年從事數碼或新媒體方面僱員人數增長約17%，而報章及雜誌僱員人數則下跌約8%。

報章及雜誌僱員人數下跌約8%



調查於去年10月至12月期間進行，抽樣訪問約1,000間媒體及傳訊業機構，並於今年4月透過電話訪問業內人士，以了解疫情及社會情況對行業的影響。調查顯示，截至去年10月，整體媒體及傳訊業的僱員人數約為44,000人，當中約6成半屬廣告及公關界別、約2成屬傳媒界別，其餘為媒體製作，以及數碼/新媒體界別僱員。



行業僱員人數與2016的調查相約，整體人力需求平穩。調查又顯示，於2016至2019年間，從事公關服務的僱員人數增長平均約為6%，從事數碼或新媒體方面僱員人數增長約17%，而報章及雜誌僱員人數則下跌約8%。

調查又顯示，從事數碼或新媒體方面僱員人數增長約17%，而報章及雜誌僱員人數則下跌約8%。（VTC提供）

疫情下大眾對即時新聞有更大需求



報告指，面對疫情及社會情況，大眾對即時新聞資訊、環球時事與金融市場相關的深入分析，有更大需求，另外大眾亦越趨關注不同網絡平台資訊的可靠性，從業員於專業操守、傳媒法規等培訓更重要。疫情同時加速消費者使用數碼及網上媒體，進一步帶動數碼媒體消費市場。



展望將來，報告指出行業要與時並進，包括有關創新科技、直播報道、虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等相關方面的應用，並加強從業員於行業所需知識技能，及創新媒體科技應用方面的培訓。