新冠肺炎｜業界料中秋果籃銷量跌兩成　禮品店︰BB果籃多咗人買

本港新冠肺炎疫情持續，政府推出限聚令、禁堂食令等措施，然而中秋佳節將到，過往不少市民會購買月餅或果籃等送給親朋戚友，企業亦會訂購大量果籃送給客戶，今年亦將受疫情而影響購買果籃的意慾。 「禮譽 The Gift」禮品店銷售經理余小姐接受《香港01》訪問時指，目前商業訂單未受太大影響，甚至約有一成升幅，惟散客的銷量則料減少一半；又指疫情爆發以來，市民長時間留家避疫，「BB果籃」的訂購數量反而有所增加。九龍果菜同業商會理事長張志祥指，以往有旅客、部分頻繁往返中港兩地的司機或商人購買果籃，料今年10月1日的中秋節將失去該批顧客的生意。

余小姐指，現時市道低迷，不少商戶或店舖關閉，但目前商業訂單未受太大影響，甚至約有一成升幅。（資料圖片／黃寶瑩攝）

禮品店︰商業訂單數量下降但金額增加

「禮譽 The Gift」禮品店銷售經理余小姐指，現時市道低迷，不少商戶或店舖關閉，但目前商業訂單未受太大影響，生意額甚至約有一成升幅。她解釋，大型企業資金充足，於6月已訂購過千個中秋果籃，即使其客戶或合作夥伴數目減少，訂購數目有所下降，但因預訂的金額沒變動，變相訂購價格更昂貴的果籃。

至於個人客戶方面，她預料銷量將減少一半。因為市民在疫情關係下不願外出，亦不能參與群體或慶祝活動。然而「一雞死，一雞鳴」，她舉婚禮果籃為例，指疫情爆發以來，顧客均取消婚宴或結婚計劃，相反「BB果籃」的訂購卻增加，側面反映市民長時間在家，感情更為融洽，更樂意互相溝通去「造人」，帶動其他禮品的銷量。問到有否推出優惠吸引市民買果籃，她指，早已推出全港主要地區免運費的優惠，而網頁上列明提早訂購可享88折優惠。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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業界︰貴價水果銷量下降

九龍果菜同業商會理事長張志祥指，以往有旅客會於中秋節前旅遊，順便購買果籃，亦有部分頻繁往返中港兩地的司機或商人，每次買一至兩盒果籃至內地作送禮之用。但今天疫情令兩地通關成本大大增加，料業界今年中秋節將失去該批顧客的生意，但他指，實際影響需待中秋節才可計算。他坦言，最近批發至超市及街市的水果件數增加，生意額卻減少，指貴價水果的銷量下降，市民則轉買較便宜的美國提子，不再買50至60一斤的日本提子，反映香港經濟環境惡劣。

張續指，水果批發並非外界所想不受疫情影響，學校停課、酒樓有限度營業、酒店旅客減少等，造成連鎖效應，導致水果的需求下降，生意額最少減兩成。他認為，目前經營環境比SARS及金融風暴更惡劣，指自去年社會運動至今年爆發疫情已持續一年，目前僅維持收支平衡，形容水果批發就如賭博，風險巨大，「飽嗰時就飽死，餓嗰時就餓死！」