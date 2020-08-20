新冠肺炎｜一日第三死　居慈雲山港泰護老中心樓上七旬伯病逝

新冠肺炎疫情持續，廣華醫院發言人今日（20日）公布，一名71歲確診男病人離世，是今日第三宗死亡個案，累計增至75人不治。患者住在慈雲山永發大廈，即爆疫的港泰護老中心樓上。

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居於慈雲山永發大廈

廣華醫院發言人公布，一名71歲男病人（#1718）於晚上離世。他在7月16日，因發燒及呼吸困難被送到廣華醫院急症室接受治療，他在治療期間病情持續惡化，延至今日晚上9時36分離世。

翻查資料，他住在慈雲山永發大廈，首間爆發院舍感染的港泰護老中心，就在該大廈低層。

不治的七旬伯居於慈雲山永發大廈，即爆疫的港泰護老中心同址。（黃金棋攝／資料圖片）

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兩女病人今早及晚上先後不治

今日共有三名年長患者死亡，威爾斯親王醫院一名72歲確診女病人（個案編號：1568）晚上7時04分離世，她本身有其他疾病，於7月13日因發燒入院，其後確診2019冠狀病毒病，當時情況穩定，惟病人其後病情持續惡化；伊利沙伯醫院一名確診的92歲女病人（個案編號：4281）今早8時48分離世，她有長期病患，於8月11日因發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化。

連同上述個案，至今共有75名確診病人於公立醫院離世。本港至今共有4,605宗新冠肺炎確診病例，即死亡率約1.6%。