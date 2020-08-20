新冠肺炎｜超級市場員工、持牌小販等可免費檢測　承辦商上門派樽

本港第三波新型冠狀病毒疫情持續，食物環境衞生署今日（20日）公布，會為超級市場和會所餐飲處所員工，以及持牌小販安排一次免費的病毒檢測。當局表示，相關人士無需網上登記，檢測承辦商「Prenetics Limited」今日開始，會陸續到全港超級市場、會所內餐飲處所及向持牌小販派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本。

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食環署指，為加強防疫抗疫工作，政府早前推出為較高風險群組從業員，安排自願性質的免費病毒檢測服務，當中包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂等的員工，以及街市攤檔從業員。當局宣布將檢測計劃擴展至其他群組，包括市民經常前往購買日常生活用品或飲食的處所。

發言人表示，承辦商會提供一站式服務，派員到各超級市場、以及已登記會社內的餐飲業務處所派發樣本瓶。承辦商亦會向持牌小販派樽，並會於隨後一至兩日，收回深喉唾液樣本檢測。檢測結果呈陽性個案，會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

當局表示有關人士無需網上登記，檢測承辦商今日開始陸續到全港超級市場、會所內餐飲處所及向持牌小販派發樣本瓶。（資料圖片／蔡正邦攝）

食環署強調會與檢測承辦商緊密合作，根據風險評估及人手資源釐定派員到各處所的先後次序。當局又強烈呼籲相關人士積極參加檢測計劃，並遵從政府規定佩戴口罩，持續保持個人及環境衞生。

翻查資料，Prenetics Limited早前已獲政府委任為食肆、街市員工，以及入住職業介紹所住宿的外傭檢測新型冠狀病毒。