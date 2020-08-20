新冠肺炎｜調查指八成港企擬疫後續在家工作　55%遇網絡保安事故

新冠肺炎疫情肆虐，不少企業都採用在家工作（Work from home）的遙距工作模式運作，有調查發現，八成本港企業傾向於疫情結束後，仍然維持遙距工作模式，但有五成半港企曾經發生至少一次數據外洩或網絡安全事故，逾八成企業允許員工使用個人電郵和個人裝置在家工作，比例為亞太區最高，存網絡保安隱憂。

有調查發現五成五港企曾經發生至少一次數據外洩或網絡安全事故。（資料圖片／曾梓洋攝）

雲端安全解決方案供應商Barracuda早前委託獨立研究機構Censuswide，於7月訪問了1,055位來自澳洲、新西蘭、新加坡、香港和印度的企業決策者，當中八成香港企業計劃於疫情結束後，繼續保留遙距工作模式，有七成受訪企業已將數據上傳雲端。

港企允個人電郵在家工作 亞太區最高

不過，遙距工作模式同時帶來不少隱憂，調查發現，有55%香港企業曾發生至少一次數據外洩或網絡安全事故，當中醫療保健、金融、製造業和公用事業、旅遊和運輸以及IT和電信都受過影響。

調查又指出，有40%企業指旗下員工遭受電郵網絡釣魚攻擊的次數增加，另有42%預計未來一個月內將會發生網絡安全事故，47%則擔心未來6個月或出現未知的安全威脅導致業務中斷。另外，逾八成企業允許員工使用個人電郵和個人裝置在家工作，比例為亞太區最高。

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