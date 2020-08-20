新冠肺炎｜電單車駕駛考試8月31日恢復　私家車等繼續暫停

本港第三波新型冠狀病毒疫情稍為回落，運輸署今日（20日）表示，為配合政府今日宣布安全有序恢復更多公共服務，以及考慮各類車輛的駕駛考試形式後，運輸署將於本月31日起首先恢復電單車駕駛考試，包括乙部試（強制試）及丙部試（路試）。 當局又指，原定安排在7月29日至8月28日期間，因駕駛考試中心暫停服務而未能進行電單車駕駛考試的考生，將陸續獲運輸署個別通知，新訂的考試日期。惟私家車、輕型貨車等其他駕駛考試服務，將會繼續暫停，直至另行公告。

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運輸署表示，已預約於8月31日或之後進行電單車駕駛考試的考生，可按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。而其他駕駛考試服務，包括私家車、輕型貨車及商用車輛路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試；以及駕駛考試排期服務，包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務，及重考生快期電話預約服務將會繼續暫停，直至另行公告。當局會在恢復有關駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

在防疫措施方面，所有參與路試的考生，必須在駕駛考試中心場內，及考試時戴上口罩，在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有配戴口罩、拒絕探熱或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生，會被拒絕進入試場及參加考試，而考試日期將另行安排。

運輸署今日（20日）表示，將於本月31日起首先恢復電單車駕駛考試。（資料圖片）

運輸署又呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內，遞交延期申請書及相關病假證明書，或醫生證明書正本，給運輸署駕駛考試排期事務處跟進，及另訂考試日期。

運輸署強調，會繼續密切留意疫情發展，並配合政府在減低社交接觸和採取有效預防感染措施，有秩序地逐步恢復更多公共服務的前提下，適時全面恢復駕駛考試服務。