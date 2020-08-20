新冠肺炎｜Star Global群組三患者曾入住　帝京酒店停新預訂三天

「Star Global 直銷群組」昨日（19日）新增三名患者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今記者會上（20日）指，三個個案是朋友，一同入住旺角帝京酒店，「可能一齊玩」。她又提到，三名患者從未入住檢疫中心，其中一個確診者於 8月頭曾與早前個案相關人士進餐。 旺角帝京酒店指，將無條件接受現時已入住及已預訂房間而即將入住的旅客免費退房，並於未來三天停止接收新住宿預訂，以便進行酒店全面消毒。

三確診者同住帝京 張竹君：「可能一齊玩」

「Star Global 直銷群組」昨日（19日）新增三名患者（#4562、4563、4564），共兩女一男年齡介乎21至23歲，累計群組共59人染疫。三人同樣報稱住處為旺角帝京酒店，其中一名22歲女患者無病徵，其餘兩名患者分別在8月15及14日發病。

被問到是否與7月31日帝京酒店培訓有關，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，三個個案是朋友，一同入住旺角帝京酒店，「可能一齊玩」。她又提到，三名患者從未入住檢疫中心，其中一個確診者於8月頭曾與早前個案相關人士進餐。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，三個個案是朋友，一同入住旺角帝京酒店，「可能一齊玩」。（余俊亮攝）

帝京：將無條件退款及停止接收新預訂三天

旺角帝京酒店指，該三名患者為同房住戶，在入住時填寫酒店健康申報表時報稱過去14日未有接觸過確診人士，亦通過體溫檢測，酒店在相關新聞發佈後才得悉三名同房住客與「Star Global 直銷群組」有關，正積極向衞生防護中心查證。

另外，酒店將無條件接受現時已入住及已預訂房間而即將入住的旅客免費退房，亦會於未來三天停止接收新住宿預訂，以便進行酒店全面消毒。

「Star Global 直銷群組」昨日（19日）新增三名患者，三人同樣報稱住處為旺角帝京酒店。（帝京酒店網站）

Star Global群組此前亦有確診者入住。8月初張竹君曾公布，有患者曾在7月31日到帝京酒店培訓。之後帝京發聲明指，自7月15日起，並無租借場地，強調無向Star Global提供宴會廳等場地作培訓用途。之後張竹君再解釋，曾有兩位確診者到訪酒店，未有透露培訓場地詳情及參加人數。