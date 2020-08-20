新冠肺炎｜門診派樽回收率僅67%　找出56確診者　服務延長三個月

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，政府在7月27日起於全港22間普通科門診診所派發樣本收集包及回收深喉唾液樣本，至今共派出3.4萬個樣本瓶，回收2.3萬個，回收率約67%，從中找出56名確診者；門診派樽確診率0.24%，比高危群組高。醫管局今日（20日）公布，決定將普通科門診派樽計劃延長三個月，提醒市民拎取樣本瓶後需於三個工作天後交還。 至於全民檢測事宜，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫時未知細節。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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門診派樽確診率0.24% 比高危群組高

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日表示，政府在全港22間普通科門診診所派發樣本收集包及回收深喉唾液樣本已實行逾三周，現決定延長三個月，讓自覺有較高風險及輕微不適市民領取樣本包進行檢測，提醒市民需在三個工作天交還樣本化驗。

劉續指，政府至今於普通科門診診所共派發逾3.4萬個樣本瓶，回收約2.3萬個，當中發現56個陽性個案，比例約0.24%，認為對比高危組別比例算高。劉坦言沒有調查為何尚有約1萬個樣本未有交還，估計可能市民認為僅輕微病徵故沒有交還。

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葵涌貨櫃碼頭已派6500個樣本瓶

葵涌貨櫃碼頭感染群組備受關注，今日多3人確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已經向碼頭提供8,000個樣本瓶，已派出約6,500個，檢測約3,700個樣本，暫沒有新個案，張又估計，由於昨日（19日）打風關係，葵涌貨櫃碼頭於昨早關閉，或延緩交還樣本瓶進度。