全民檢測｜9月1日開展　18區設點　消息：政府最快明日公布詳情　

社會新聞
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政府推出的全民自願檢測料9月1日展開，惟一直未有公布細節。據了解，政府最快在明日公布詳情。消息指，當局計劃於全港各區都會設立採樣中心，會由醫護人員協助參與檢測的市民採集樣本，市民無須自行採樣。所有樣本之後會送到檢測中心，包括華大基因在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室化驗。

18區設採樣站

據悉，政府將於全港18區設立採樣中心，而設立中心的場地，包括康文署轄下的體育館、社區會堂及學校等。工程人員會先視察場地，確保其通風系統適合採樣。

參與的市民可經預約系統登記，然後到達採樣中心時，會有專人為參與檢測市民採集鼻腔及咽喉拭子樣本，無須由市民自行採樣，樣本隨後會送到檢測機構化驗。消息人士稱，暫定每個採樣團隊有18人，由醫生、牙醫或護士帶隊，帶領採樣員工作。不過，所有採樣團隊成員，事前都要先接受培訓，並由當局提供N95、保護衣等的防護裝備。

已招募約2,000人

據了解，早前政府發出電郵，招募醫護人員擔任採樣中心崗位，除了醫生、護士及牙醫外，學護、聖約翰救傷隊成員、救護員等亦是招募對象。消息指，暫時已招募約2,000人，有關人士的薪酬，暫訂時薪由300至800元不等。

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