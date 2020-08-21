全民檢測｜許樹昌：參與人數愈多愈好　高危行業員工或需定期檢測

政府推出的全民自願檢測料9月1日展開，料將為期兩周。據了解，政府最快在今日公布詳情。政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在商台節目指，專家無參與討論全民檢測的執行細節，指檢測目的為找出及截斷社區隱形傳播鏈，參與人數愈多愈好，起碼應有500萬至600萬人。 他又指，全民檢測無需要定期做，只需要視乎行業風險，為高危行業員工定期檢測。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，專家無參與討論全民檢測的執行細節，自己亦從傳媒報道得知將從9月1日開始。

難為理想參與人數劃線

他指全民檢測目的為找出及截斷社區隱形傳播鏈，參與人數愈多愈好，認為難為理想參與人數劃線，但愈接近500萬人參與會更好。他指，若只有百多萬人參與，全民檢測效用不大，將會找不到隱性傳播鏈。他又指，為期兩周時間較長，確診者或會感染其他人，但考慮需要醫護人員協助及準確性，導致需時較長。至於定期檢測，他稱全民檢測不需要定期做，只需要為高危行業員工定期檢測，如安老院舍等。

他指，現約有2000多名醫護人員報名當值，自己亦有報名，料會抽出兩日空檔協助採樣。他指，用N95的保護性足夠，希望能有4000至5000人參與。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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放寬防疫措施不能單靠全民檢測

《南華早報》昨日引述消息指，政府最快9月中才會放寬社交距離措施，即待全民自願檢測完成之後。許樹昌指，放寬社交距離措施不能單靠全民檢測決定，需要視乎確診個案有沒有下跌、無源頭個案數字，加上全民檢測找出無病徵人士後，再逐步放寬，如餐飲業可從放寬從每檯兩人到四人，但一定需要有上限。