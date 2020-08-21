香園圍蓮塘口岸下周三啟用　因應疫情暫僅開放跨境貨車使用

蓮塘香園圍口岸原訂於2018年底通車，惟一直延期。政府今日（21日）終公布，香園圍邊境管制站將於下周三（26日）啟用。惟因本港新冠肺炎疫情持續，故粵港雙方將先開放貨檢設施予跨境貨車使用，通車初期貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。 政府發言人續指，新口岸將於本月26日上午在深圳蓮塘口岸舉行通車儀式，並於當日下午4時起率先開放貨檢設施予跨境貨車使用。為減少內地和香港兩地人員的流動，持常規配額往來新口岸的粵港跨境私家車、跨境巴士、跨境出租汽車，以及旅客通關服務則暫不開放。

通車初期，香園圍邊境管制站的貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時，與鄰近文錦渡和沙頭角的邊境管制站一致。

政府發言人指，香園圍邊境管制站於香港境內與去年落成啟用的香園圍公路連接，而蓮塘口岸則與深圳東部過境高速連接。現時前往深圳東部和廣東東部的跨境貨車一般取道落馬洲、文錦渡或沙頭角的邊境管制站，沿途須經過香港與深圳兩地區內的繁忙道路。新口岸的啟用可縮短香港與深圳東部和廣東東部的行車時間，並紓緩現時陸路口岸的跨境貨運交通，令跨境物流更暢順及有效地運作。

跨境貨車除可繼續使用現有的陸路過境口岸外，亦可憑他們現時持有的有效內地批准文件及有效的香港「封閉道路通行許可證」，使用香園圍邊境管制站過境。目前於各陸路口岸運作的「道路貨物資料系統」亦會於香園圍邊境管制站提供貨物清關服務。此外，深圳蓮塘口岸範圍會設有現場核酸檢測採樣服務，供跨境貨車司機使用。

蓮塘／香園圍口岸是港深邊界的第七個陸路口岸，香港命名為「香園圍邊境管制站」、深圳稱為「蓮塘口岸」，相關工程曾經超支及延誤，由原定2018年完成，卻延至下周才通車；造價由原訂的162億元，增逾一倍至337億元。政府曾預料，口岸每天可處理旅客3萬人次和車輛17,850架次。

另外，蓮塘口岸建築及相關設施工程的承辦商，為捲入沙中線紅磡站醜聞的工程公司禮頓。去年口岸工程被揭有部分螺絲帽沒有入貨紀錄，而且更已與鋼筋接駁，然後灌注石屎。不過當時建築署指，工程顧問已評估整個結構，亦有隨機抽樣質量測試，認為螺絲帽合符原定設計及安全要求。