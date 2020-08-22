全民檢測｜不參加者：檢測後非永久免疫　參加者：幫手找出病毒

特首林鄭月娥周五（21日）公布，政府將於9月1日展開全民檢測，在各區設立採樣中心，由專人負責採集鼻腔及咽喉樣本，希望計劃在兩周內完成。 《香港01》訪問市民對全民檢測意見，有市民認為實施的作用不大，因為並非永久免疫，「檢咗又走出嚟，又唔係困住喺裏面，出嚟感染咗點算？」亦有市民相信，檢測只對於某特定高危群組有其效用。對於不少人關注個人資料泄漏問題，有市民反問「有啲咩私隱可以洩露？」，認為提供的資料有限，因此會去接受檢測。

市民麥先生表示不會去做全民檢測，認為作用不大，因為大家並非對病毒永久免疫，「檢咗又走出嚟，又唔係困住喺裏面，出嚟感染咗點算？」他亦不清楚檢測後的跟進工作，政府並無詳盡解釋。

梁先生指，全民檢測只代表當日沒有感病，「聽日拎返前日個健康碼，係冇乜用」，若要證明市民健康，政府須做到即日公布結果檢測。雷先生則認為，全民檢測只對於某特定群組有其效用，例如慈雲山及老人院等。

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支持檢測市民：有啲咩私隱可以洩露？

有市民希望透過全民檢測以得悉自己的身體狀況。陳先生坦言，自己會去檢測，因自己都擔心有否「中招」，檢測只為求安心，而且現有專業人士幫助檢測就能避免「撩唔中」問題。另一市民吳太亦直言自己會去檢測，希望得知自己及其他人的身體狀況，為政府找出病毒源頭，而且也是免費；有人擔心檢測會洩露私隱，她反問「有啲咩私隱可以洩露？」，認為需提供的資料很有限，不明白其他人的憂慮。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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市民多認同不推「港康碼」

林鄭月娥亦在今日的記者會上表示，政府完全沒有想過推出「港康碼」，供市民進出餐廳或寫字樓等，認為做法不切實際和不公平。

陳先生稱，現階段無必要推行健康碼，形容是以電子標籤去證明自己健康，反讓市民失去自由；麥先生批評健康碼無助疫情減退，反而令市民有機會恃着有健康碼證明多了出外，最終增加感染風險。

雷先生則認為健康碼有其好處，但都要考慮背後目的，憂慮政府的誠信問題；而且認為在香港推行健康碼並不可行，因市民普遍不相信政府及中央。