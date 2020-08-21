全民檢測｜下月1日全港各區開展　一文看清三大檢測機構來龍去脈

政府推出的全民自願檢測細節今（21日）公布，有關計劃將於下月1日開展，港府將於全港18區設立檢測中心，並由醫護及已訓練人員統一為市民採樣，包括鼻腔及咽喉合併拭子樣本。計劃將為期兩周。特首林鄭月娥於記者會指，中央將為是次抗疫支援承擔經費。 檢測化驗將交由3間中央委托的內地企業香港分公司負責，分別為華大基因、金域檢驗及凱普醫檢。翻查資料顯示，3間內地機構的董事，均有本港註冊醫務化驗師坐鎮，亦有進行大規模全民檢測的相關經驗。 社會有聲音憂慮相關基因資料會被送往內地，負責統籌的公務員事務局局長聶德權強調，所收集的資料不會傳送至境外，完成檢測用途後亦會銷毁。

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鍾南山任其中一間公司學術委員會主席

華大基因、金域檢驗及凱普醫檢，全是內地上市的生物科技公司，並先後在港設立實驗室或檢測中心，亦同列於港府認可作核酸檢測的本地醫療檢測機構名單之上。3間檢測機構背景均見「重磅」，其中金域醫學獲中國工程院院士鍾南山支持，擔任金域醫學學術委員會主席；華大基因今年6月在港設立的子公司華昇診斷中心，則獲醫管局前主席胡定旭加入董事會。

華大基因

華大「火眼實驗室」可日做50多萬個測試

華大基因以及華昇診斷中心均設於大埔工業邨，內地先遣隊曾多次到訪該處。華大的「火眼實驗室」則位於中山紀念公園體育館，食物及衞生局局長陳肇始上周透露，16個氣膜實驗室已大致準備就緒，她又指，實驗室符合第二級生物安全水平，並採取妥善的感染控制措施，確保衞生，不會影響附近居民及環境。華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭早前接受傳媒訪問時指，兩個實驗室將會24小時運作，每日預計可做13萬個單管測試，若混合檢測，將樣本「五合一」，每日則可做50多萬個測試，料24小時內有檢測結果。



根據華大基因網頁及內地媒體報道，華大基因於內地13個城市，包括北京、武漢、深圳等，成立「火眼實驗室」，制訂病毒檢測方案，每日檢測量逾16萬人次。其「火眼實驗室」亦設於海外，包括澳洲、塞爾維亞，預計檢測量可達30萬人次。

華大基因（300676.SZ）2017年在深圳交易所創業板上市，2018年曾被科技部行政處罰，2019年曾被中證監的深圳證監局責令整改，指其規範運作程度不高等。今年7月，則被指涉及新疆人權問題，被美國商務部列入實體黑名單，不過，其母公司華大基因科技集團則發聲明否認指控，強調一直恪守商業倫理。



此外，華大基因上周五（14日）遭跨國生物科技公司Illumina入稟高等法院，控告其基因測序試劑套裝侵權，案件排期至明年2月審訊。華昇診斷中心回覆傳媒稱，在港參與的所有新冠病毒核酸檢測均未使用訴訟涉及的試劑和設備。

金域檢驗

金域「廣州戰隊」於武漢及北京檢測

金域檢驗（香港）有限公司則於2014年成立，位於觀塘，母公司廣州金域醫學檢驗集團（603882.SH），在上海上市。根據公司網站介紹，集團在中國內地及香港地區設立了33家醫學檢驗實驗室，6月開始成為港府認可的新冠病毒核酸檢測機構名單，7月14日開始正式承接檢測任務。



金域醫學集團高級副總裁嚴婷表示，香港金域後續會根據香港當地的需求，快速調集資源，持續提升產能和效率。內地傳媒形容金域是武漢檢測的「廣州戰隊」，3月起為當地檢測，佔檢測量四分一；金域亦是在北京第二輪爆發時，為千萬人全民檢測的檢測機構之一。



金域檢驗（香港）有限公司董事馬超傑，則是本港醫務化驗師，另一名董事為集團總經理柳俊。

凱普醫檢

第三間機構則是凱普醫檢。深圳創業板上市的凱普生物（300639.SZ），在香港設立「香港分子病理檢驗中心」。公司董事包括黃利寶、管秩生、管喬生，均以香港身份證登記。

內地先遣隊亦曾到訪「香港分子病理檢驗中心」，中心董事黃利寶日前接受傳媒訪問時透露，曾與先遣隊成員會面，先遣隊的目標是大量提高每日檢測量，和節省實驗室人手，但本港現時採用的深喉唾液測試較難做到這點，因此對方傾向以鼻咽拭子測試採樣，再「混合樣本檢測」。

黃利寶指，先遣隊首步先了解本港核酸檢測的做法，稍後會向特區政府、相關領導和專家等提出建議。又由於現階段是分享經驗，未有談及檢測量和價錢等細節，而且日後也未必直接與中心合作。

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