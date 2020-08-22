全民檢測｜多地曾推同類計劃　武漢檢測千萬人　韓國獨創兩招

新冠肺炎第三波仍未退，特首林鄭月娥周五（21日）宣布，9月1日正式推出全民檢測，為期不超過14日。 香港並非首個推行同類檢測計劃，海內外都有例子，武漢強制全市人民檢測，最終近千萬人完成檢驗；疫情一度嚴重的韓國，便大幅增加檢測量，市民可留在汽車上接受採樣，又設「電話亭」檢疫站，獲十多萬名義工協助抗疫，成功壓下第一波疫情。

【01實測咽喉拭子採樣】

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韓國實行車上檢及「電話亭」檢疫站

在疫情爆發初期，韓國成重災區之一，出現新天地教會等感染群組。不過隨着疫情發展，當地疫情反而受控，韓國外交部長受訪時曾指，及早檢測是防止病毒擴散的關鍵。翻查資料，韓國創出「得來速」（drive-thru）檢測法，市民駕駛到公共停車場，毋須下車，由身穿保護衣的醫護人員負責採樣，之後再將樣本集體運到實驗窒；當地又推出「電話亭」檢疫站，市民站在猶如「電話亭」的設備內，設備有兩個洞，讓工作人員伸手進去採樣。3月份韓國的檢測量已逾30萬次。

另外，韓國亦徵用民用建築作治療中心，包括三星及LG等企業，都提供了員工宿舍，讓年輕及無病徵確診者入住。同時，為了舒緩醫護壓力，3月份時已有16萬名義工參與抗疫工作，包括生產防疫物資。

圖為一處Drive thru流動檢查點，疑似患者可以自行駕車前往，檢測人員正在為尋求檢查的一般民眾進行咽拭子採集工作，以便進行核酸檢測。（路透社）

【中山體育館臨時實驗室】

冰島推追蹤行蹤應用程式

冰島亦有推行全民檢測。該國人口約36萬人，但有逾千名確診者，比率較高，故推行相關措施。當地計劃由生物製藥公司deCODE genetics負責，無病徵的一般市民可申請免費檢測；有病徵者則由國立醫院負責。冰島並未如其他歐洲國家般「封城」，到5月時，由於疫情放緩，開始放寬學校、美容院及博物館的限制。

另外，冰地亦推出追蹤行蹤的應用程式（contact tracing app），當地政府強調，位置資訊僅存於用家電話，沒有其他人可存取，全國約有四成人安裝程式，並鼓勵旅客使用。

武漢兩周內檢測全市千萬人

至於率先爆發疫情的中國武漢市，亦有全民檢測計劃，但與上述兩者不同，武漢並非只是大規模免費為市民檢測，而是全數近千萬人於兩周內接受檢測，發現300名無徵狀感染者。由於涉及近千萬人，當局最多設置近3,000個採樣點，工作人員28萬人次，醫務人員5萬人次；另外，檢測機構由原本的23間，動員全市的40間醫療機和疾控中心，令檢測機構增加至63間，相關工作人員也由419人，增至1,451人。

為了在兩周檢驗全市人民，武漢採用混樣檢測，每次混檢不超過5個樣本，令日檢能力從30萬人次，突破100萬人次。另外，為免同時過多人排隊，當時分小區、分大廈、分時段地安排檢測，每人隔1.5米排隊登記。