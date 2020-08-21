新冠肺炎｜轉工外傭到新僱主家前　政府提供病毒檢測　下周展開

本港第三波新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（21日）連同多位官員下午3點召開記者會，交代抗疫工作。勞工及福利局局長羅致光在記者會上提到， 早前為入住宿舍的外傭安排免費病毒病檢測，惟收集數目並不理想，檢測率偏低，因此政府下周將開展新計劃，為轉換僱主的外傭到新僱主家前，提供病毒檢測服務，以防隱性病毒患者將病毒帶到新僱主家，檢測承辦商會於指定場所進行。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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入境處1至2星期處理簽證申請

羅致光指，由於有外傭於職業介紹所提供的宿舍受到感染，反映延長留港的外傭增加，而長時間留在擠迫地方，提升感染風險，故政府採取了「雙管齊下」處理，包括入境處加快處理簽證申請，由以往4至6星期，縮短至1至2星期。



另外，早前亦為入住宿舍的外傭提供一次免費病毒檢測，計劃已近乎完成，惟只收到1,800個樣本，羅直言「收集數目唔係好理想」，當中只有一個樣本是陽性。他指檢測率偏彽，原因是入住宿舍的外傭流動性高，亦不是所有留港外備入住這些設施，強調會繼續加以上兩個措施。

羅致光指在未來數日，入境處會加快審批外傭簽證。（羅君豪攝）

承辦商指定場所進行檢測

羅致光說，在未來數日，入境處盡力完成處理所有積壓申請，目標在數天內完成，同時會處理外傭轉換僱主的申請，尤其是約滿等較簡單的個案。



另外，羅指外傭感染的主要風險是已離開前僱主，在社區活動或逗留在擠逼的宿舍，故政府將提供病毒檢測服務，讓她們到新僱主家前做檢測，以防隱性病毒患者將病毒帶到僱主家，計劃將於下周開始，承辦商會於指定場所做檢測。