新冠肺炎｜香港參與世衞機制保兩成市民疫苗　已向國際及內地採購

新冠肺炎疫情未平，全球各國紛紛研製疫苗，港府一直被追問有無採購。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，準備參與世衞的全球新冠疫苗保障機制，為兩成香港市民提供疫苗的安全網。另一方面，政府亦會諮詢科學委員會，向各地的疫苗製造商直接採購更多疫苗。 特首林鄭月娥強調，兩成保障由國際訂立，政府「唔係為咗慳錢而訂少啲」。除了向國際藥廠採購，亦已去信中央，待內地成功研發疫苗後，可以包括供應香港。

食物及衞生局局長陳肇始預計，全球採購疫苗的競爭將非常激烈，政府會盡早開始為市民預留及採購疫苗。參考其他地方採購疫苗做法，政府將採取雙管齊下的策略。首先是準備參與由全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟及世界衞生組織牽頭的新冠疫苗保障機制，為兩成香港市民提供疫苗的安全網。

另一方面，政府將跟從科學實證及臨床數據，並諮詢衞生署轄下的科學委員會，以預先採購協議方式，向各地的疫苗製造商直接採購更多疫苗。政府已積極聯繫各候選疫苗製造商，以獲取臨床數據作評估。同時，政府亦向中央政府提出請求，希望當內地疫苗面世後，會向香港提供支持。她期望本港能接種疫苗的市民不止兩成，而是全港市民均能接種。

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兩成安全網由世衞訂立 非為慳錢

行政長官林鄭月娥強調，兩成市民的疫苗保障非由港府訂立，「唔係為咗慳錢而訂少啲」，而是國際網絡龐大，世衞認為全球需均衡、平等地擁有疫苗，包括落後國家。香港屬富裕地方，需付的疫苗價錢較昂貴，她贊成此人道做法，所以政府會用其他方法為全民爭取疫苗。政府早前已寫信予中央政府 ，「知道內地有發展得好好嘅研究（疫苗）項目，如研發成功，希望中央可以照顧埋香港700幾萬市民。」