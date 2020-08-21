黎智英涉刑恐東方記者案　被指遭謾罵後帶笑　事主：我笑係裝出嚟

壹傳媒創辦人黎智英涉於2017年在維園六四紀念活動恐嚇《東方日報》男記者案續審。事主在盤問下，堅稱黎盯著他時有「眼神嘅變化」，惟辯方卻質疑事主當時笑著回應，根本沒有驚慌。事主解釋：「我笑係裝出嚟。」又稱他強作鎮定，實則內心非常害怕。他稱叫黎智英放心，是想對方冷靜，又說：「我哋記者永遠都唔想同採訪對象有衝突。」

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

事主堅稱黎眼神有變化

X昨日供稱案發時遭黎「怒睥」，辯方再次播放涉案片段，指黎望向鏡頭後再回望前方，臉部表情沒有變化。X則謂：「我覺得佢係有啲變化」；又認為黎「係咁睥我」、「有火氣」，他因而不敢一直拍攝黎，一度把鏡頭移開。X不同意黎面容無改，堅稱有「眼神嘅變化」。

黎智英被控於2017年6月4日在維園活動上，恐嚇一名東方記者。(資料圖片)

辯方指X被罵後笑著回應

辯方續謂，片段可見X被罵後笑著回應，完全未有驚慌。X解釋說：「我要保持冷靜，其實我內心好驚。」又說：「我笑係裝出嚟。」他稱有叫黎放心，表示不會貼近拍攝，以令對方冷靜下來，強調：「唔想矛盾激化，因為我哋記者永遠都唔想同採訪對象有衝突。」並指在場有很多記者，反而是事後更加擔心。

事主指是公眾人物

辯方又指出，一般人也不喜歡被近距離拍攝，X答：「正常係咁嘅，但佢（黎）係公眾人物。」對於辯方指黎已明言不想他近拍，X就指自己根本無貼近拍攝，又說：「我只係知佢對住我鬧。」辯方再指他案發前數日在餐廳外近拍黎氏夫婦，黎退後讓路時不慎撞到妻子，令妻子失平衡，黎因此用粗口罵他。X對此稱無印象。

醫生指事主出現抑鬱心境

控方傳召為X撰寫報告的精神科醫生黃以謙作供。黃指，2017年6月8日首次見X，對方訴說情緒困擾，包括害怕被人打、無法集中精神及失眠，但未有詳細交代。X又提及被一名知名人物謾罵，不過沒有說出該人的身份。

黃認為X出現抑鬱心境，有適應障礙的病徵(adjustment disorder with depressed mood)的症狀，處方了抗抑鬱藥及安眠藥。他指，X於同年7月及8月兩次覆診，情緒問題已有紓緩，但仍會憶起案發情形，感到恐懼，故繼續開藥。

辯方詢問如何判斷事主所言是否屬實，黃解釋會考慮一致性、症狀性質及病人的神態，他不認為X說謊。

審訊下周一續。

案件編號：WKCC956/2020