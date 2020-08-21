九龍城廣場三度闖城規會　重建方案終獲批　涉2幢31層高住宅

九龍城廣場早前向城規會申請重建，料會改建為2幢不高於31層高的住宅大廈，涉及850伙單位。 有關改劃申請今日（21日）獲城規會同意，意味著九龍城廣場將被清拆。翻看資料，九龍城廣場曾三度申請改劃，前兩次均被城規會反對申請。

九龍城廣場重建方案獲城規會同意。（九龍城廣場Facebook圖片 ）

現時業主為內地富元地產控股高層​

申請人於2018年就改劃提交申請。根據城規會文件，申請人擬將位於九龍城賈炳達道128號九龍城廣場，申請改劃為「 住宅 (甲類 )4」 地帶。該幅土地的地盤面積約5,921平方米，申請人擬建兩幢綜合用途的建築物，每幢不高於89.4米、各有31層，包括5層地庫樓層，共提供850個住宅單位，及584個私家車車位。

九龍城廣場於1993年落成，為區內唯一一個大型商場。業權曾多次易手，現時業主為內地買家、富元地產控股高層楊立君、余順輝等人。商場曾多次被申請改劃，當中於1998年曾申請改建1幢39層高的酒店，惟遭城規會反對。其後亦曾申請改建3幢23層高的住宅，當中建議將高度限制由36米放寬至80米，方案同樣惟遭城規會反對，認為地皮現有的高度限制可為建築物及該區景觀和空間作緩衝，建議中的高度與規劃意向不符。