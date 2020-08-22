全民檢測｜陳肇始承認市民不信政府　疫情回落或影響參與人數

政府昨天（21日）公布，將於9月1日起推行「全民自願檢測」，惟特首林鄭月娥指沒有為檢測數目訂下指標，僅指會為市民「願檢盡檢」。 食物及衞生局局長陳肇始今天（22日）在電台節目中，多次被問到預計參與人數及成效時，亦沒有正面回應，稱「難訂目標」，因不知市民反應如何。她承認，在疫情回落下，市民參與檢測的意欲會降低，而且有市民對政府不信任，憂慮個人資料被送離香港等情況，亦會影響參與人數。 她指，政府會盡力解說，呼籲市民為己為人，為香港整體社會，應參與檢測，「希望市民唔好錯失機會」，利用上班前、午膳時間去做檢測。

【01實測咽喉拭子採樣】

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檢測能力有望達每天數十萬個

陳肇始指，檢測是重要的防疫手段，若無像今次般大型及一次性的檢測，難以找出部分隱形患者，截斷傳播鏈。她稱，全民檢測會由三間國家認可的化驗室負責化驗，即華大、金域及凱普，目前檢測能力有望達每天數十萬個，而香港化驗室只會參與高危群組檢測的化驗。

被問到預計參與人數及成效時，陳肇始僅指「希望愈多愈好」，惟政府「難訂目標」，因不知市民反應如何。她承認，在疫情回落下，市民參與檢測的意欲會降低，而且有市民對政府不信任，憂慮個人資料被送離香港等情況，亦會影響參與人數。她強調，化驗室只會知道樣本號碼，不會獲得市民個人資料，樣本也會在一段時間後銷毀，市民毋須擔心。

僱主可呼籲僱員參與 利用上班前、午膳時間做檢測

若最終只有數萬人參加，是否難以截斷傳播鏈？陳肇始回應指，政府未來會盡最大努力宣傳、解說，「公開透明，畀多啲資訊，令市民明點解要做」，檢測推行時會盡量利民便民，呼籲市民為己為人，為香港整體社會，應參與檢測，「希望市民唔好錯失機會」，僱主亦可呼籲僱員參與，利用上班前、午膳時間去做檢測。

【高危群組檢測】