新冠肺炎｜工聯會晤張建宗　不反對全民派錢　促發9千元失業津貼

本港新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥日前宣布將推出第三輪防疫抗疫基金。工聯會今日與政務司司長張建宗會面，提交疫情下支援勞工政策的建議。 工聯會建議，政府應即時發放失業或停工現金津貼，為期6個月每月9,000元，並着手研究建立失業援助制度。 對於全民派錢的建議，工聯會理事長黃國表示，對此並不反對，但希望優先協助首兩輪基金被遺留的行業，強調政府要有針對性支援正失業或停工的人士。

工聯會建議，政府應積極創造更多臨時就業職位。（羅君豪攝）

工聯會立法會議員麥美娟表示，希望政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並向立法會財委會申請撥款。她建議，政府應盡快使用病毒感染通知程式，以協助社會盡快恢復經濟活動，而在推出全文檢測同時，亦要資助高風險行業進行周期性免費檢測，做好防控工作。

工聯會建議，政府應積極創造更多臨時就業職位，不少於沙士時期的7萬個職位，並應資助民間團體開辦合適短期職位，又建議政府資助開辦更多再培訓課程，將「特別愛增值」計劃津貼提高至9,000元一個月。

建議抗疫基金開放僱員申請

對於申領抗疫基金下的資助，工聯會認為政府應開放予僱員申請，確保金錢能直接到僱員手中。該會建議，第三輪基金資助應覆蓋早前仍未獲覆蓋的行業，例如沒有強積金戶口的自僱人士、海員、專帶本地團的導遊領隊等，向他們發放保就業計劃下的適用津貼。

麥美娟表示，政府應參考新加坡的做法，分三階段安排經濟活動有序復甦。（羅君豪攝）

麥美娟：同意健康碼應用於跨境用途

麥美娟表示，政府應參考新加坡的做法，分三階段安排經濟活動有序復甦，措施包括推行全民檢測、以病毒接觸警示程式協助恢復經濟活動，及為高危行業從業員提供定期檢測，盡快推展跨境健康碼。

對於林鄭今日於記者會上表示，若健康碼用於本地商業場所是不切實際，麥美娟同意健康碼應用於跨境用途，及提供予高危行業，例如中港司機等，至於出入本地場所則可參考新加坡做法，使用病毒接觸警示程式。