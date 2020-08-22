團體揭新屋邨鄰近閒置官地相等於61籃球場　促撥供市民社福需要

過去五年有39條公共屋邨落成，居民缺乏公共設施，負責支援新居民的新屋邨社工隊亦指無場所作穩定服務點，但有團體卻發現不少新屋邨附近有大量閒置官地。
社區發展陣線聯合監察公屋福利規劃聯盟今日（22日）召開調查發佈會，促政府善用閒置土地回應社福需求，建議先平整農地以外的閒置土地，供非牟利機構及市民租用；亦應改善租用閒置用地借用予非牟利機構時的申請流程，希望會有更清晰的準則。
鄭曉汶指39條新公共屋邨，發現其中有19條邨都有閒置官地，合共39幅（277,945平方呎），相當約61個標準籃球場。（楊嘉朗攝）
洪福邨附近土地長期「養草」
團體根據地政署的資料，以鄰近500米範圍內未被使用的閒置官地作單位。一共調查了39條新公共屋邨，發現其中有19條邨都有閒置官地，合共39幅，總面積達277,945平方呎，相當約61個標準籃球場。
天水圍社區發展陣線的楊健濱批判政府規劃不當，其中洪福邨有大量閒置空地長期「養草」，滋生蚊蟲，更惹來「蚊患」。他續指，政府的規劃往往先安置居民入住，但鄰近的配套很多時候都尚未完善，閒置用地的工程可能需要20至30年後才完備。
洪福邨500米內閒置官地。（團體提供）
楊健濱指洪福邨作為整個發展區的前期工程，閒置土地問題頗為嚴重， 他形容居民慘為「開荒牛」，他曾多次接觸洪福邨居民，不少居民反映社區需要增添設施，包括為兒童及家庭活動提供場地，假日市集及康體設施等。洪福邨居民Liza指，自己作為婦女，既不能去長者中心，又不可以去青年中心，形容社區缺乏不同年紀層的康樂設施 ，她指平日愛唱歌跳舞，惟婦女「沒有聚腳位」，又怕空地唱歌跳舞擾民，只好終日在家中消磨。
新屋邨社工隊無服務點 望公開場地租用準則
監察公共屋邨福利規劃聯盟吳堃廉指，負責支援新居民新屋邨社工隊受勞褔局認可，然而最大困難是缺乏服務點空間，不少情況都只可以在快餐店或公園進行面談服務， 即使有時可租用場所，但始終缺乏穩定服務點，他提議可於空置官地興建臨時服務中心以解決問題。
社區發展陣線鄭曉汶認為政府公開閒置土地的清晰申請流程及準則，以減輕非牟利機構的時間成本，有個案花費數月的行政時間作申請卻以失敗告終，望清晰公開後可吸引機構使用並善用資源
監察公共屋邨福利規劃聯盟吳堃廉指新屋邨社工隊最大困難是缺乏服務點空間。（楊嘉朗攝）