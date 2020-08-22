團體揭新屋邨鄰近閒置官地相等於61籃球場　促撥供市民社福需要

過去五年有39條公共屋邨落成，居民缺乏公共設施，負責支援新居民的新屋邨社工隊亦指無場所作穩定服務點，但有團體卻發現不少新屋邨附近有大量閒置官地。 社區發展陣線聯合監察公屋福利規劃聯盟今日（22日）召開調查發佈會，促政府善用閒置土地回應社福需求，建議先平整農地以外的閒置土地，供非牟利機構及市民租用；亦應改善租用閒置用地借用予非牟利機構時的申請流程，希望會有更清晰的準則。

鄭曉汶指39條新公共屋邨，發現其中有19條邨都有閒置官地，合共39幅（277,945平方呎），相當約61個標準籃球場。（楊嘉朗攝）

洪福邨附近土地長期「養草」

團體根據地政署的資料，以鄰近500米範圍內未被使用的閒置官地作單位。一共調查了39條新公共屋邨，發現其中有19條邨都有閒置官地，合共39幅，總面積達277,945平方呎，相當約61個標準籃球場。

天水圍社區發展陣線的楊健濱批判政府規劃不當，其中洪福邨有大量閒置空地長期「養草」，滋生蚊蟲，更惹來「蚊患」。他續指，政府的規劃往往先安置居民入住，但鄰近的配套很多時候都尚未完善，閒置用地的工程可能需要20至30年後才完備。

洪福邨500米內閒置官地。（團體提供）

楊健濱指洪福邨作為整個發展區的前期工程，閒置土地問題頗為嚴重， 他形容居民慘為「開荒牛」，他曾多次接觸洪福邨居民，不少居民反映社區需要增添設施，包括為兒童及家庭活動提供場地，假日市集及康體設施等。洪福邨居民Liza指，自己作為婦女，既不能去長者中心，又不可以去青年中心，形容社區缺乏不同年紀層的康樂設施 ，她指平日愛唱歌跳舞，惟婦女「沒有聚腳位」，又怕空地唱歌跳舞擾民，只好終日在家中消磨。

新屋邨社工隊無服務點 望公開場地租用準則

監察公共屋邨福利規劃聯盟吳堃廉指，負責支援新居民新屋邨社工隊受勞褔局認可，然而最大困難是缺乏服務點空間，不少情況都只可以在快餐店或公園進行面談服務， 即使有時可租用場所，但始終缺乏穩定服務點，他提議可於空置官地興建臨時服務中心以解決問題。

社區發展陣線鄭曉汶認為政府公開閒置土地的清晰申請流程及準則，以減輕非牟利機構的時間成本，有個案花費數月的行政時間作申請卻以失敗告終，望清晰公開後可吸引機構使用並善用資源