29個行車天橋路段或駁位閒置　最長39年　申訴專員：錯過發展時機

香港交通繁忙，時有塞車，申訴專員公署今日（5日）發布調查，發現香港有不少已建成的行車天橋或接駁口一直閒置，卻未有任何發展計劃，質疑浪費珍貴的道路資源，以及是否涉及規劃和行政失當。 調查表示，現時在13條道路上，有共29處閒置的行車天橋路段或接駁口，所有涉事路段均閒置逾10年，其中司徒拔道山村台對上的接駁口，更已閒置39年，直至申訴署調查後，運輸署方研究相關工程的必要性。申訴署認為，問題反映涉事道路一直未能推展，甚至錯失推展「黃金時機」，或淪為真正的「斷橋」；附近抱受擠車之苦的市民，只能「望橋興嘆」，建議相關部門檢視閒置路段。

▼13處閒置天橋或天橋接駁口的位置▼

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13條幹道共29處閒置路段或接駁口

申訴署報告表示，政府建造行車天橋時，或會預留接駁口，用作將來擴展道路網絡，減低將來擴建工程時對交通的影響；部分發展計劃會分階段推行，預先建造相連的行車天橋路段或接駁口，可方便下階段工程接駁至新建路。

報告指，根據運輸署、路政署和土木工程拓展署提供的資料，現時在13條位於不同地區的幹道或道路上，有共29處閒置的行車天橋路段或接駁口，涉事路段基於地區交通發展，在規劃時事預先建造，部分已有發展計劃；不過亦有部分因不同原因，仍維持在規劃階段，未有具體的發展時間表，以致一直閒置。

▼13處閒置天橋或天橋接駁口的詳情▼

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報告審研部分個案，提到1970年代後期，政府於沙田區規劃T4號主幹路，土拓署為了沙田路、城門隧道公路和青沙公路日後可與T4接駁，在興建時預留了共四處的接駁口，並指如在T4興建時方作天橋接駁工程，可能造成嚴重及持續的交通擠塞。

到2006年10月，土拓署終將T4工程計劃刊憲，不過到2007年5月，沙田區議會通過動議，要求政府擱置計劃，於是署方重新審視。運輸署之後作交通評估，認為T4仍有需要，再到區議會討論，不過議會認為無迫切，押後討論。到2018年1月，土拓署於區議會上匯報改良過的T4走線及工程，終於獲同意。不過沙田路的接駁口早於1984年完成；城門隧道公路的1990年完成；青沙公路的兩個接駁口，亦在2008年完成，即4個接駁口已閒置12至36年。

西九龍走廊近欽州街的閒置天橋曾被非法棄置建築廢料。（資料圖片 / 黃偉民攝）

閒置最長達39年

連接沙田T4號主幹路的接駁口雖已閒置多年，仍有發展規劃，惟調查指，有4個位置仍未有規劃，當中司徒拔道山村台對上的接駁口，閒置時間最長，達39年，當年由工務司署負責建造。根據分區計劃大綱圖及發展大綱圖則，該接駁口附近的一段司徒拔道，已預留空間作將來擴闊道路之用，運輸署於2019年初才展開究，檢視擴闊的必要性和推展時間。

另外，城西道行車天橋均益大廈對出的接駁口，已閒置23年，當年西隧公司負責建造。調查報告指，接駁口原本是預留作七號幹線（後改名為四號幹線）的堅尼地城至香港仔段公路，不過在策劃期間，由於填海引起的法律問題、走線方案，或技術困難等，都有相當大挑戰，結果政府至今未有時間表和具體計劃。

在西九龍走廊近欽州街的閒置天橋，至今亦閒22年，報告指天橋於1988年完工後曾開放，但因附近一帶的發展計劃，興建了富昌邨，最終於1998年停用至今。之後在2015至2019年期間，天橋曾有非法棄置的建築廢料，路政署接獲3次投訴。運輸署研究後，認為現有道路已足夠應付交通需求，正商討清拆，以騰空地方。

西九龍走廊近欽州街的閒置天橋曾被非法棄置建築廢料。（資料圖片 / 黃偉民攝）

報告引述運輸署稱，部分未有規劃的接駁口已建造逾30年，並無保存相關的詳細背景資料，但認為應為當年預留予接駁擬建道路。該署稱，未有任何計劃連接該些接駁口，不過拆卸或改建涉及額外公帑，工程期間亦會影響附近交通，故現時不宜拆卸，署方會再研究部分接駁口。

至於閒置路段是否有其他用途，運輸署指，部分路段於高架行車天橋，又沒有行人路接駁，限制了其用途。署方又承認，原有規劃方案受到不同程度修訂，預留路段未必可配合新方案，如之後確定不會再使用，將考慮拆除。路政署則稱，會主動研究在行車天橋的接駁口及相應橋面範圍，種植及護養植物，以美化道路環境。

申訴署批錯過發展黃金時機

申訴署表示，司徒拔道山村台對上的接駁口、大坑道大寶閣門外的接駁口、大潭道近紅山廣場的接駁口都已閒置逾30年，附近不時出現交通擠塞，但沒有資料顯示，相關部門曾定期檢視接駁口規劃，直至申訴署主動調查後，運輸署方表示於2019年開始研究相關道路工程的必要性和推展時間。

申訴署批評，周邊環境在過去30年，已有不同程度變化，即使當局有意規劃，都可能受制於周遭環境，認為可能已錯過發展的「黃金時機，最終或會一籌莫展，令該些接駁口淪為真正的『斷橋』」，浪費珍貴的土地資源。申訴署建議，土拓署、路政署和運輸署應定期召開跨部門會議檢視閒置路段的發展情況，加強與地區人士游說，回應反對意見，並建立綜合的資訊平台，讓公眾查閱全港各區擬建道路的相關工程規劃。