新冠肺炎｜張竹君：疫情回落仍接近第二波高峰　憂放寬限制易反彈

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（22日）公布，新增26宗確診個案，當中24宗為本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，本港整體趨勢慢慢回落，但仍有20多宗新增個案，但仍有不明源頭的個案，希望即將進行的全民檢測可幫助了解社區情況。 她又指，現時新增確診數字與第二波疫情頂峰時差不多，並非完全控制疫情的情況，「好多時社交措施一放鬆，好容易就會反彈」。而放寬措施與否要視乎整體情況，公共衞生是其中一個角度，相信政府仍有其他方面的考慮。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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於今日疫情記者會中，張竹君評論現時疫情趨勢指，本港整體趨勢慢慢回落，但仍有20多宗新增個案，「唔係話跌得好快，都仲有十宗八宗無源頭個案，真係唔知社區究竟有幾多無源頭個案」。而現時數字與第二波疫情頂峰時差不多，並非完全控制疫情的情況。

被問到建議措施逐步放寬或是維持現時狀況時，張再表示相信政府決定「限聚令」放寬與否時，會平衡多方面；若在公共衞生角度，「希望愈少社交活動，愈有利防止病毒擴散，當然政府睇措施時唔淨係睇公共衞生呢樣」。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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港府9月起會進行全民檢測，被問到建議哪一類市民去進行檢測。張認為全民檢測是讓沒有病徵的普通市民進行檢測，主要目的是找到沒有源頭的個案，不是為高危群組而進行。她又指，觀察到現時個案中不明源頭的非一定要高危群組，亦是一些普通市民，故應是普通市民接受測試。

另外，有記者問及政府多個部門陸續恢復服務，可否了解為當局認為疫情已受控，以及恢復服務前衞生防護中心有否向政府給予意見。張竹君回應指，部門恢復計作不一定要問衞生防護中心。