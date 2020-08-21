新冠肺炎｜黃家和盼最快下周三恢復晚市堂食　可增30%生意額

新冠肺炎疫情肆虐，特首林鄭月娥今日（21日）出席記者會時表明，政府會審視疫情發展，逐步放寬食肆及處所限制，首階段將恢復食肆晚間堂食，亦會有限制地重開戲院，而政務司司長張建宗亦已與美容業界討論復工安排。 餐飲聯業協會會長黃家和指出，早前與政府開會，若疫情緩和，預計最快下周三（26日）可以恢復晚間堂食，有望令業界生意額增加30%，長遠期望可放寬至一枱四人。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍形容「見到日出」，他指政府顧問之一港大微生學系講座教授袁國勇認同，食肆須安排「執枱專員」及每小時換氣6次，估計政府在延長餐飲服務時段同時，會要求食肆採取不同防疫措施。

港府研究首階段恢復食肆晚間堂食。（資料圖片）

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日間及晚市料合共可達六成生意

黃家和表示，早前有消息指政府擬於本周二（18日）恢復晚間堂食，但最終煞停令業界大失預算，認為盡返恢復晚間堂食是重要一步，業界生意額有望增加30%，「唔好睇少呢三成，計埋日間生意，整體可以恢復五至六成」。

黃又稱，日前與食物及衞生局開會反映意見，期望可以進一步放寬入座人數，由一枱限坐二人改為四人，他指政府席間透露有意盡快恢復夜間堂食，但仍需觀察疫情變化，至於能否安排四人一桌或營業時間如何，則有待研究落實。

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黃傑龍：料要求食肆加強防疫

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍指出，特首親口表明盡快恢復晚間堂食，「係見到日出」，但相信政府在延長食肆營業時間同時，會要求加強防疫措施。

黃指袁國勇教授昨日（20日）曾視察其餐廳，認同有需要安排「執枱專員」防止交叉感染，禁止執枱專員同時上菜，另外要有每小時6次的換氣系統要求，「佢話我已經有齊呢兩樣，可以隨時開返（晚間堂食）無問題」，黃指根據法例，火鍋店須每小時換氣15次，燒肉店則20次，一般食肆都有4至5次，只要加裝紫外線殺菌燈及高效空氣清新機便可符合要求。

香港美容業總會創會主席葉世雄就表示，第三波疫情下美容業停業估計損失約20億元。（資料圖片）

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葉世雄：據悉美容界須先檢測才可復工

香港美容業總會創會主席葉世雄就表示，第三波疫情下美容業停業估計損失約20億元，他指昨日（20日）與政務司司長張建宗會面期間，張表明會盡快安排美容業復工，消息令人興奮，但張指美容院所有職員都要接受病毒檢測，持有陰性報告才可以營業，如有需要局方會安排美容從業員大規模檢測。

葉續指，業界正制訂一系列安全指引，例如只能做預約美容服務，減少顧客排隊聚集風險，美容師亦須穿戴面罩、眼罩及口罩等，美甲師與顧客之間須架隔板，只在隔板開孔位置修甲，務求令顧客在安全情況下美容。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼