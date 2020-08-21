新冠肺炎｜政府防疫物資報告：物流署耗11.5億元採購3.2億個口罩

政府今日（21日）發表個人防護裝備供應報告，財經事務及庫務局許正宇表示，從全球搶購到本地生產，加上中央的全力支持，政府在穩定防疫物資供應的工作上，體現了同心抗疫的精神。他又憶述指，被高價搶走原已訂購的口罩時，感到沮喪失望；義工自告奮勇協助懲教署口罩生產線24小時運作，深受感動和鼓舞。 許正宇向各方由衷道謝，並指會從中總結，抖擻精神，繼續做好規劃及供應防疫物資的工作。

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政府向立法會提交防疫物資報告，政府發言人表示，為提供公共服務，政府一直致力採購和儲備個人防護裝備，以保障員工和滿足運作需要。在疫情爆發之初，全球爭相搶購，供應非常緊絀。有賴各方共同努力，這些裝備的供應及庫存現已漸趨穩定。有見及此，並為增加透明度，政府認為目前是合適的時間公開政府採購、庫存和分發個人防護裝備的資料。

根據報告，政府物流服務署採購口罩總數共3.2億個，平均3.52元一個。物流署不計CSI的口罩庫存量，由1月的120萬個增至7月的2.7億個；CSI口罩則由4月的500萬個最低位，回升至約1,600萬個。而物流署向政府部門提供的口罩數量，以社會福利署的1,342萬個稱冠，房屋署的800萬個及衞生署的700萬個分列第二及第三，警務處獲分配300萬個排第四。