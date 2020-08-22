新冠肺炎｜青山灣入境中心逾期居留泰男康復出院　羈留者無戴口罩

本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生防護中心今日（22日）公布，單日新增26宗確診個案。早前有一名逾期居留、入住青山灣入境事務中心的無病徵泰籍人士經檢測後確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事泰籍人士經已康復出院，經警方查問後，得悉該名泰籍人士曾居住元朗，且與另一名泰籍人士同住，惟礙於不是香港人「講唔到地址」，故尚未能聯絡該位同住人士。 青山灣羈留中心早前曾有羈留人士絕食抗議環境惡劣及遭毆打，但入境處否認。記者早前從遠處拍攝，發現羈留人士無戴口罩，張竹君指希望所有人都戴口罩。

早前一名入住青山灣入境事務中心、逾期居留的泰籍人士確診，張竹君稱，最初當局掌握的涉事患者居於荃灣，但經警方詢問資料後，得悉涉事患者曾居住元朗，且與另一名泰籍人士同住，但因患者不是香港人，未能提供確實住址，故找不到與其同住的人士，且確診的泰籍人士經已康復出院。’

張竹君指，當局早前派發予青山灣入境事務中心約600個樣本瓶，以供入境處職員及入住者檢測，相關樣本瓶已陸續收回，惟得悉有部分樣本瓶出現滲漏，或須重新檢測，故目前未有新增確診個案。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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青山灣羈留人士無戴口罩 曾有人絕食抗議環境惡劣

青山灣入境處的羈留中心，早前有羈留人士絕食抗議，指中心環境惡劣，有人被毆打，不過入境處否認報道。記者早前在遠處拍攝羈留中心，發現裏面的人無戴口罩。張竹君日前無回應中心的衛生環境，僅表示「希望他們戴口罩，謹守防感染措施」。