補習社面授課學生穿生化衣　畫室設包書膠屏風　業界倡補貼租金

新冠肺炎疫情下，各行各業無不叫苦連天。隨著第三波疫情於七月初爆發，原先逐步復課的補習社，須跟隨教育局指令，暫停面授課堂，直至另行通知。由於指令未涵蓋非註冊小型補習社及興趣班，部份在疫情下照常面授。 教育中心聯盟發言人任偉豪坦言，業界都擔心有感染風險，但為維持微薄生計，選擇繼續開班面授。他指，即使教育局沒有提供防疫指引，業界亦做足安全措施，例如有同行安排學生穿「生化衣」，穿戴面罩、口罩及雨衣，確保減低傳播風險。他指，估計業界至少有近千間結業，期望政府在第三輪防疫抗疫基金，可提供租金補貼支援。

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開學熱身、幫手託兒 有補習興趣班照面授 醫生：不理想惟可接受

趙女士的畫室在疫情做足防疫措施，鋪設類似「包書膠」的屏障、時刻清潔消毒等，以保障師生安全。（余俊亮攝）

受到第三波疫情影響，教育局七月中起要求學界包括補習社暫停面授，不過，由於指令未涵蓋非註冊小型補習社及興趣班，故這類教育機構仍可選擇開班面授。

畫室負責人趙女士表示，場內做足防疫措施，例如小班教學，每堂只有1至2個學生，學生須佩戴口罩，場內亦鋪設類似「包書膠」屏風，防止飛沬傳播，課堂完結後亦會即時消毒書桌及畫具，以確保師生安全。

教育中心聯盟發言人任偉豪表示，雖然教育局沒有提供防疫指引，但業界亦做足安全措施，例如有同行安排學生穿「生化衣」，穿戴面罩、口罩、手套及雨衣，進入課室例行要探熱、踩消毒地毯等，確保減低傳播風險。

教育中心聯盟發言人任偉豪表示，疫情下補習社營運艱難，期望政府可於第三輪防疫抗疫基金，為業界提供租金補助。（資料圖片）

教育局收2600宗申請4萬元補貼 實際不足兩成可獲資格

政府於四月公布第二輪防疫抗疫基金，向非正規課程私校、即註冊補習社提供一筆過4萬元資助。根據教育局回覆《香港01》查詢，最終共接獲超過2,600宗申請，即有約八成七的補習社申請資助。

惟事實上，業界絕大部份未有資格申請。任偉豪指，按統計處數字推算，整個私營補習社及教育中心約有1.4萬間，當中毋須向教育局註冊約有11,000間，即不足兩成可申請資助。

生意跌至只及以往一成

任偉豪指，業界雖然可申請「保就業」的工資補貼，但未能解決租金問題。他指，整個行業生意額大跌至以往的一成，每月須繳交逾萬元、佔支出一半的高昂租金，這七個月以來，幾乎每間補習社平均累計蝕40幾萬。

他表示，未計教育中心，保守估計，至少有近千間補習社結業，期望政府在第三輪防疫抗疫基金，可提供約14萬元租金補貼，減低業界停業約半年的虧損，同時擴闊資助範圍至非註冊小型補習社及興趣班。

+ 4 + 3 + 2

對於業界要求資助「加碼」，教育局回覆指，關注各行各業及其僱員可能受到疫情影響，因此推出「保就業」計劃，提供非正規課程的私立學校或教育中心亦可受惠。局方續指，政府剛公布第二期「保就業」計劃的詳情，向符合申請資格的僱主提供補貼，以支付僱員在2020年9月至11月的工資。