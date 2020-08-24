開學熱身、幫手託兒　有補習興趣班照面授　醫生：不理想惟可接受

新冠肺炎第三波疫情持續，教育局月初宣布全港學校及補習學校須無限期暫停面授課堂，並改以網上教學。《香港01》記者上周分別到三區商場視察，發現有補習社及興趣班依然開班面授。有負責人坦言，少數家長對面授仍有需求，例如要求暫託年幼小朋友、為子女開學前「熱身」、避免終日打機等，在生意大減約七至八成下，選擇面授以維持生計。 有感染及傳染病專家認為，在公共衛生角度，任何場所均有一定傳播風險，維持面授堂固然不理想，一旦師生確診，可爆發感染群組，但明白有小型補習社和教育中心等未獲政府支援下，無誘引跟隨局方指令，在「有買有賣」的情況下，建議家長須衝量可承受的風險，補習社亦須做足防疫措施。

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畫室設「包書膠」屏障、補習社學生穿「生化衣」 業界倡租金補貼

趙女士的畫室於月中恢復開班面授，她坦言，生意因疫情已大跌八成，目前是蝕本營業。（余俊亮攝）

第三波疫情自七月起爆發，全港中小學校須暫停活動，禁止面授課堂，補習社亦須跟隨。《香港01》記者於八月中分別到沙田碩門京端廣場、九龍大角咀西九匯及北角城市中心商場視察約60個舖位，發現有一成多的小型補習社、琴室、畫班等舉行面授課堂，趙女士的畫室是其中之一。

有家長見就快開學，希望小朋友嚟習慣上堂，warm up 一下，好過喺屋企長期打機。 趙女士

完成每次課堂後，趙女士均會消毒桌面。（余俊亮攝）

畫室收家長查詢 盼子女上面授為開學熱身

北角城市中心有補習社負責人於7月底染疫，連帶有1位學生確診。畫室位於同一商場的趙女士表示，因應疫情已停課兩周，至本月中才恢復營業。

她指，收到部份家長查詢，希望可以安排子女上堂，亦表示對畫室衛生環境有信心，「有家長見就快開學，希望小朋友嚟習慣上堂，warm up 一下，好過喺屋企長期打機。」

趙坦言，畫室有開設網上教學，不過，反應較為冷淡，僅有一至兩個學生報讀。開辦畫室六年的她慨嘆，疫情令學生人數大跌8成，每日僅教3至4堂，每班1至2人，收入相應減少，「蝕足5個月」，在不獲政府資助下，只能開班教畫，維持基本收入。

負責人李先生表示，補習社屬街坊生意，有家長要求暫託照顧小朋友，亦會盡力幫忙。（余俊亮攝）

家長：網授欠互動性 幼童難專心

商場另一間補習社開門營業，雖然改為網上教學，但課室開放予年幼小朋友進行網上學習。負責人李先生表示，補習社屬街坊生意，有小量家長要求補習社暫託小朋友，「放係度攝下時間」，只好盡力幫忙。他強調，補習社的職員只是看顧小朋友，不會面對面教學。

事實上，有不少補習社或教育中心負責人同意，疫情下開班面授有「中招」風險。家庭式經營補習社的陳生表示，面授課堂難免會有憂慮，但現時疫情避無可避，只能「煮到埋嚟就食啦。」

家長麥先生支持面授教學，在暑假為小朋友報讀普通話班。他指，曾安排小朋友上網課，惟在家上課容易分心，網上教學亦欠缺互動性，學習效果未如理想，故轉回面授課堂。

另一位家長陳太則持相反意見，認為網上教學較為安全，而且四歲女兒在疫情下，已習慣網上學習畫畫及跳舞等。惟她指，有報讀的語文中心以缺乏設備為由，不願提供網上教學，在多番交涉下，才獲安排一對一面授，為了補堂，被迫要女兒前來上堂。

+ 4 + 3 + 2

暫停面授指令不涵蓋小型補習社、興趣班 教育局未提供防疫指引

根據《教育條例》，任何院校、組織或機構，只要其於任何一天向20人或以上，或於同時向8人或以上提供教育課程的機構，即須註冊或臨時註冊為學校。

不符合以上學校定義的小型補習社，毋須向教育局註冊；興趣班如音樂、畫畫、跳舞班等，因不列作教育課程，亦不受教育局監管。教育局回覆查詢稱，暫停面授課堂的指令不涵蓋上述兩類，僅適用於註冊非正規私校的補習社，惟未有提供指引建議這類處所如何營運。

教育界立法會議員葉建源表示，同意局方指令存在灰色地帶，補習社與教育中心照常面對面教學，對控制疫情並非好事。不過，他指，業界自二月起停業半年，收入嚴重受到打擊，曾向局方商討防疫措施指引，在減低傳播風險下，維持補習社小規模運作； 若果不容許經營或面授，則須提夠更多的經濟支援，惟局方一直以來均不作回應，令業界只能按自己方式授課。

任何場所均有一定傳播風險，有補習社及興趣班維持面授堂固然不理想，但在未獲政府支援下，無誘引跟隨局方指令，否則「手停口停」，故在做足防疫措施下，情況可接受， 曾祈殷

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，年幼的小朋友個人自理能力較差，容易受到感染，不建議到補習社或興趣班。（資料圖片）

醫生：面授不理想惟可接受 雙方須承受風險

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，在公共衛生角度，任何場所均有一定傳播風險，維持面授堂固然不理想，一旦師生確診，可爆發感染群組。不過，他指，補習社相比食肆這類場所，只要師生佩戴口罩，學生之間保持1.5米至2米距離、定時清潔消毒、保持空氣流通，傳播風險其實較低，部份維持面授可以接受。

他解釋，明白有小型補習社及興趣班的困難，在未獲政府支援下，無誘引跟隨局方指令，否則「手停口停」。他認為，在「有買有賣」的情況下，家長及補習社須衡量可承受的風險。他亦不建議家長安排年幼子女上面授堂，因為他們一般自理能力較差，防疫及保護意識較低，「會隨意摸口摸鼻」，容易受到感染。

第三波疫情近日有回落的跡象，確診數字徘徊在二十多宗，曾祈殷認為，只要外傭群組及葵涌碼頭群組受控，全民檢測成功篩查出陽性個案隔離，在確診數字跌至單位數時，預計可放寬部份補習社規限，料九月中有合適條件重開面授。