【補習社結業潮】不能面授如同停業　業界：冇家長想畀錢網上補習

由於疫情未受控制，教育局局長亦正式宣布新學年將繼續在家學習，而且所有面授課程及校內活動暫停至另行通知，換言之，受影響的除了學校外，更有一眾教育中心及補習社，疫情至今已有不少小型補習社被逼結業，預計9月仍未能回復正常的話，會再有三成教育中心倒閉。

家長對網上教學觀感差

教育中心聯盟發言人任偉豪表示，由疫情至今，補習社及教育中心已停業接近140日，而今次更絕望的是連期盼也沒有！早前即使宣布補習社停課，但仍會給予一個限期，今次局長則使用「另行通知」，令業界人士更感無助。

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至於局長建議的網上教學，任偉豪強調，因為疫情下無可奈何，網上教學是惟一出路，而學校提供的網上教學對大部分家長來說是免費的！而當初因為疫情，各校也是急忙的推行網上教學，因此不少家長對網上教學的觀感是負面的。他補充：「而且屋邨補習社或其他小型補習社亦無資源去做網上教學，加上要家長付費去網上補習，家長會認為付出的金錢與課程價值不相稱，而目前亦只有高中生會較接受網上教學，幼稚園、小學的補習學生還是面授為主。」

預計9月再多三成教育中心結業

不少補習社及教育中心倒閉

目前不少補習社是以豁免註冊的形式經營，他們是得不到政府任何資助，而即使有資助的補習社，金額可能只夠頂一個月的租金，期望政府加大力度去協助業界。任偉豪指，以教育中心停課至5 月27日計，已有約三成、逾2000所教育中心倒閉，平均每所虧蝕約50萬元，如疫情持續至９月亦未能面授開業或有資助推出，預計再會有約三成教育中心面臨結業。

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