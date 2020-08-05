疫情下補習社停業近半年盼獲資助　業界望政府允許小班教學

教育局局長楊潤雄周一（3日）宣布，全港學校可按原先擬定日期開學，所有學校須暫停所有面授課堂及校內活動，包括補習社，教育中心聯盟今日（5日）召開記者會，發起人蘇迪希回應指，預計本月底業界也無法營業，到時將停業超過190日，作為停業時間最長的行業，但收到的援助力度卻最少，希望政府能回應他們的訴求。

網上教學只是被逼 補習社能處理家長需要

記者會上，蘇迪希指他們是少有的民間團體，在疫情期間開了七次記者會，可見政府完全漠視業界聲音！對於局長早前的安排，蘇認為不少家長對網上教學的觀感都是負面，更指有個案是小朋友上日校ZOOM五小時，事後家長馬上讓他睡覺休息眼睛，質疑網上教學變相是另一種「精神虐待」。

而業界對政府一刀切勒令停業的做法亦相當不滿，因為教育中心目前從未爆發群組感染，而且食肆也可以在安全情況下營業，相比之下補習社更為安全，可以小班教學，加強防疫措施，不需要完全停業。而在新學年學生不能回學校上課，補習社更可以成為家長的幫手，如果可以小班面授，有助減輕家長對小朋友學業的憂慮。

網上教學不能算「開學」 業界盼每間教育中心援助30萬

由2月至今，業界停業接近半年，而今次疫情看似比上一波更嚴重，不排除整年業界只有一個月的「開工時間」。而第二輪防疫基金的4萬元資助亦只是針對註冊教育中心，很多以「音體藝」或其他小型補習社均未能受惠，業界促請政府需於第三輪防疫基金資助每間註冊及豁免註冊教育中心最少30萬元，即相當於停業190日的行業平均租金。

記者會上，立法會議員鄭松泰直言教育局局長早前的「開學論」荒謬，不能上學又何來「開學」，當初是停課才衍生出網上教學，現在網上教學卻又能稱為「開學」，實在不能接受。更力斥教育局到現時也沒有做好本份，只拋下一句繼續在家學習，細節安排，老師家長支援等實際措施一項也沒有。

針對網上教學，教育中心聯盟蘇迪希列出十項網上教育的弊端，希望局方明白業界對老師及主流教育有一定程度的互補關係。

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