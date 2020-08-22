呈分試｜新界校長會擬委託內地機構代辦　逾百跨境生下月率先開考

受疫情影響，本港約3成學校未完成小五階段的升中呈分程序，當中約一半學校有跨境生。教育局早前公布，跨境生若因疫情無法回港應考，學校可將三次呈分試合併為兩次，如有實際困難，學校可用小五上學期考試或測驗等評核學生成績；而教育局亦提供彈性，讓學校尋求內地姊妹學校或合適服務提供者，安排跨境生在內地考核。 新界校長會副主席朱偉林透露，考慮到約60間小學2019/20學年從未考試，即小五生沒成績可作呈分，故有意推出試驗計劃，安排跨境生在內地應考，本港老師事先將考卷以電郵傳至內地教育機構，由合作機構安排場地及人員監考，首批約100名跨境生將率先在9月應考。 而屯門區有小學則想出另一方案。圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文說，諮詢校董會及家長後，為讓家長安全及盡量確保考試公平，若11月跨境生未能回港，該校會安排老師拿試卷到內地監考，確保該校全級學生在同一時間、考同一份卷。

約60間小學2019/20學年不曾考試 沒分可呈



新界校長會副主席朱偉林透露，據知約60間小學受反修例風波及疫情影響，2019/20學年從未考試，即小五生沒考試成績可作呈分依據，而其他校內表現或評核亦未必公平或獲家長承認，故新界校長會正聯絡內地教育機構合作，安排兩階段試驗計劃，率先安排約6至8間小學、合共逾200名跨境生在內地參考呈分試，當中包括大埔、北區及天水圍的學校。

首批約100名學生，會率先在9月於內地學校考試。朱偉林說，他們的同校本地生已在暑假前完成首次呈分試，故學校在調整試卷後便可補考，若個別學校本地生已考口試或聆聽，將按校本情況調整。至於第二批為全校小五皆未曾考呈分試的學校，他們將在本港學生復課後約一周開考。朱偉林解釋，因疫情反復，學界共識是盡快考核，避免再突然停課而影響考核。

首批約100跨境生將在9月內地應考、學校支付費用

朱偉林指，新界校長會正聯絡內地有開辦公開試的大型教育機構商討合作，擬安排跨境生與同校本地生在同一日、同一時間應考同一份試卷，全個考試分3日進行，包括中英設讀本及寫作卷，另加數常各一份卷。考題會在開考前約兩天，由香港教師以電郵加密予內地合作學校。內地人員會負責印刷、派發試卷及監考，本地老師會派員進行視像監考及即場回應跨境生疑問，考畢後內地人員會將每份試卷素描至網上傳回香港，實體考卷則同日速遞回港。

選址方面，由於跨境生在內地分散居住，故會以學生平日上學所用關口為依據，借用口岸附近的小學課室或禮堂應考，而每校跨境生將安排同一考場內應考。至於租場及監考等費用將由學校負責，學生毋須支付。

屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文說，諮詢校董會及家長意見後，初步計劃若11月跨境生未能回港應考，他或該校老師將親自帶試卷回內地監考，盡量確保公平。（資料圖片／黃舒慧攝）

屯門興德：全級同一時間考同一份卷、由學校教員到內地監考

另有學校諮詢校董會及家長意見後，為盡量確保公平公正，減低家長疑慮，擬派出香港老師前往內地監考。屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文表示，疫情下未能回校復課，該校家長同意將3次呈分試合併為2次，暫定在今年11月及明年3月舉行。惟疫情難測，該校約有20多名小五跨境生，故學校已作兩手準備，倘11月跨境生未能回港，該校計劃派教員拿試卷回內地親自監考。

升中呈分試是學生人生中十分重要的考試，我想盡力在能力範圍內，安排最公平的考核。由我或本校老師帶試卷到內地親自監考，不會出現題目不同、洩漏試卷或考試時間差異等爭拗。 屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文

賴子文：須請示教育局、了解資助學校教員能否回內地工作



賴子文指，由於該校小五生平日全經深圳灣口岸回港，選址上沒其他學校困難，他初步聯絡了一間在深圳灣口岸附近、在當地頗有名望的小學免費借場，相信可獲家長信任。為避免兩地家長或學生猜度或爭拗，該校除安排老師親自到內地監考，確保「全級學生在同一時間、考同一份卷」外，亦會直播考試情況，供兩地家長監察。

惟賴直言，計劃只是初步想法，仍要請示教育局，了解資助學校的教員離港監考在程序上是否可行，以及需否作正式申請等。他強調「學生利益、公平比面子更重要」，若有其他團體或教育局能中央統籌出更好方案，該校亦會跟隨，未來將與學界交流，集思廣益，找出最公平及最有利學生的方案。